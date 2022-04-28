Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями

Фінляндія не платитиме рублями за російський газ, про це заявила міністр з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен.

За її словами, рішення було ухвалено на початку квітня і ґрунтується на позиції Єврокомісії, що платежі в рублях є порушенням чинного контракту.

Тутті Туппурайнен додала, що йдеться також про спроби РФ розколоти Європу та керувати нею.

«Ми не згодні з виплатою в рублях, це можна розглядати як шантаж Росії і як частина геополітичних зусиль Росії», — заявила вона.

На початку квітня фінська компанія Gasum отримала листа від «Газпрому» з вимогою оплачувати газ у рублях.

За словами Тутті Туппурайнен, країна працює над якнайшвидшим припиненням закупівлі російського газу.

Джерело: elektrovesti