Китай введе нульову ставку ввізного мита на вугілля

Влада Китаю з 1 травня тимчасово обнулить мита на імпорт вугілля з метою стимулювання якісного розвитку економіки, йдеться у повідомленні міністерства фінансів КНР. «З метою забезпечення постачання енергоресурсів та стимулювання якісного розвитку комітет за тарифами.
Держради КНР ухвалив рішення про те, що з 1 травня 2022 року по 31 березня 2023 року буде запроваджено нульову ставку тарифу на імпорт вугілля», — йдеться у повідомленні. Раніше китайська влада оголосила, що цього року нові потужності з видобутку вугілля в країні становитимуть 300 мільйонів тонн. Державні нафтопереробні заводи Китаю дотримуються існуючих російських нафтових контрактів, але уникають нових, незважаючи на великі знижки, прислухаючись до заклику Пекіна до обережності, оскільки західні санкції посилюються проти Росії через її вторгнення в Україну.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/ugol/news/kitay-vvedet-nulevuyu-stavku-vvoznyh-poshlin-na-ugol