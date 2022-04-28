Shell не купуватиме нафту та нафтопродукти з якимось російським змістом

Обновлено: Апрель 28, 2022.

Shell не купуватиме нафту та нафтопродукти з якимось російським змістом

Нафтова компанія Shell більше не купуватиме продукти нафтопереробки з якимось російським вмістом, включно і паливні суміші, повідомляє Reuters.

Раніше компанія відмовилася від російських нафти та газу, але продовжувала приймати продукцію, що містить менше ніж 50% пального з Росії. Тепер не прийматиме таких товарів. У заявці на постачання авіагасу на торговій платформі Platts компанія вказала, що не прийматиме видобуту в Росії сировину, товари змішані з російською сировиною, а також товари, транспортування яких починається з РФ або включає транзит через цю країну. За даними ЗМІ, змішування пального є звичайною практикою і може відбуватися на рівні компанії або резервуарах для зберігання, які містять суміш пального з різних країн.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/shell-ne-budet-pokupat-neft-i-nefteprodukty-s-kakim-libo-rossiyskim-soderzhaniem

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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