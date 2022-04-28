Shell не купуватиме нафту та нафтопродукти з якимось російським змістом

Нафтова компанія Shell більше не купуватиме продукти нафтопереробки з якимось російським вмістом, включно і паливні суміші, повідомляє Reuters.
Раніше компанія відмовилася від російських нафти та газу, але продовжувала приймати продукцію, що містить менше ніж 50% пального з Росії. Тепер не прийматиме таких товарів. У заявці на постачання авіагасу на торговій платформі Platts компанія вказала, що не прийматиме видобуту в Росії сировину, товари змішані з російською сировиною, а також товари, транспортування яких починається з РФ або включає транзит через цю країну. За даними ЗМІ, змішування пального є звичайною практикою і може відбуватися на рівні компанії або резервуарах для зберігання, які містять суміш пального з різних країн.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/shell-ne-budet-pokupat-neft-i-nefteprodukty-s-kakim-libo-rossiyskim-soderzhaniem