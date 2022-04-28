Шольц: Німеччина має бути готова до раптової зупинки поставок газу з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу подібно до того, як це сталося з Польщею та Болгарією.
Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє Spiegel.
«Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити» — сказав Шольц.
За його словами, ніхто не може знати, що на думці у господаря Кремля Владіміра Путіна.
Шольц припустив, що санкції Заходу не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних здобутків в Україні. Лише повне виведення кремлівських військ з України може зробити можливим припинення санкцій.
Як повідомлялося, з 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на Євросоюз.
Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,9 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).