Шольц: Німеччина має бути готова до раптової зупинки поставок газу з РФ

Обновлено: Апрель 28, 2022.

Шольц: Німеччина має бути готова до раптової зупинки поставок газу з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу подібно до того, як це сталося з Польщею та Болгарією.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє Spiegel.

«Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити» — сказав Шольц.

За його словами, ніхто не може знати, що на думці у господаря Кремля Владіміра Путіна.

 «Вони дуже ефективні», – сказав Шольц про санкції, введені ЄС, США та країнами G7. За його словами, Росія усвідомлює, що це завдає значної шкоди її власним можливостям розвитку і санкції будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, «щоб Україна могла знову розвивати власний суверенітет».

Шольц припустив, що санкції Заходу не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних здобутків в Україні. Лише повне виведення кремлівських військ з України може зробити можливим припинення санкцій.

Як повідомлялося, з 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на Євросоюз.

Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,9 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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