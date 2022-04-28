Сийярто о покупке российского газа: «иного варианта нет»

Обновлено: Апрель 28, 2022.

Сийярто о покупке российского газа: «иного варианта нет»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не отказывается от российских энергоресурсов не из-за собственного выбора, а потому что пока найти альтернативы этим поставкам невозможно.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в эфире CNN.

«У нас все определено инфраструктурой. 85% нашей поставки газа поступает из России, как и 65% нефти. Это не просто потому, что нам так захотелось, мы не выбирали эту ситуацию. Нет альтернативных источников газа, альтернативных маршрутов поставки, которые позволили бы нам отказаться от российской нефти и газа в ближайшие годы», — заявил Петер Сийярто.

Сийярто отметил, что при этом Венгрия пытается диверсифицировать поставки и уже имеет интерконнекторы от 6 из 7 своих соседей, и если появится возможность перекачивать газ оттуда, ею воспользуются.

 Глава МИД Венгрии также возразил мнение о том, что позиция Венгрии относительно войны РФ против Украины существенно отличается от позиции других стран ЕС и НАТО.

«Вы справедливо отметили, что «создается такое впечатление» — но это на самом деле не так. Венгрия поддержала все 5 пакетов санкций Евросоюза», — ответил Сийярто, отметив, что страна не соглашается только на те шаги, которые «остановили бы ее экономику».

Ранее Сийярто, комментируя вопросы оружия, повторил утверждение российской пропаганды о якобы уничтожении западных поставок оружия в окрестностях Львова в результате российских ракетных ударов 18 апреля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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