Сийярто о покупке российского газа: «иного варианта нет»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не отказывается от российских энергоресурсов не из-за собственного выбора, а потому что пока найти альтернативы этим поставкам невозможно.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в эфире CNN.

«У нас все определено инфраструктурой. 85% нашей поставки газа поступает из России, как и 65% нефти. Это не просто потому, что нам так захотелось, мы не выбирали эту ситуацию. Нет альтернативных источников газа, альтернативных маршрутов поставки, которые позволили бы нам отказаться от российской нефти и газа в ближайшие годы», — заявил Петер Сийярто.

Сийярто отметил, что при этом Венгрия пытается диверсифицировать поставки и уже имеет интерконнекторы от 6 из 7 своих соседей, и если появится возможность перекачивать газ оттуда, ею воспользуются.

Глава МИД Венгрии также возразил мнение о том, что позиция Венгрии относительно войны РФ против Украины существенно отличается от позиции других стран ЕС и НАТО.

«Вы справедливо отметили, что «создается такое впечатление» — но это на самом деле не так. Венгрия поддержала все 5 пакетов санкций Евросоюза», — ответил Сийярто, отметив, что страна не соглашается только на те шаги, которые «остановили бы ее экономику».

Ранее Сийярто, комментируя вопросы оружия, повторил утверждение российской пропаганды о якобы уничтожении западных поставок оружия в окрестностях Львова в результате российских ракетных ударов 18 апреля.