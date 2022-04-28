ЄС вважає порушенням санкцій відкриття енергокомпаніями рублевих рахунків

Євросоюз розглядатиме виконання енергетичними компаніями вимоги Москви про відкриття рублевого рахунку в «Газпромбанку» порушенням санкцій проти РФ.
Про це попередили представники ЄС, повідомляє Guardian. За словами чиновників, ЄС «не може погодитися», щоб платежі в євро за російський газ вважалися завершеними лише після їхньої конвертації в рублі. «Якщо компанії платять у євро, вони не порушують санкції. Чого ми не можемо прийняти, так це того, що компанії зобов’язані відкривати другий рахунок, і що між першим і другим рахунком сума в євро перебуває у повному розпорядженні російської влади та російського Центрального банку, і що платіж буде завершений лише тоді, коли конвертується у рублі. Така система була «абсолютно очевидним обходом санкцій», — додав чиновник. За словами високопосадовця ЄС, з цього приводу існує «консенсус усіх держав-членів у тому, що ніхто не хоче платити» у рублях.
Джерело: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/es-schitaet-narusheniem-sankciy-otkrytie-energokompaniyami-rublevyh-schetov