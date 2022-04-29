Европейские энергокомпании готовятся платить России за газ рублями – Financial Times

Обновлено: Апрель 29, 2022.

Европейские энергокомпании готовятся платить России за газ рублями – Financial Times

Дистрибьюторы газа в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии планируют открыть счета в рублях в Газпромбанке в Швейцарии, чтобы удовлетворить российские требования рассчитываться за поставки в российской валюте. Об этом пишет Financial Times.

Ключевые факты

  • Среди тех, кто собирается платить по требованиям России, два крупнейших импортера российского газа: дюссельдорфская компания Uniper и венская OMV.
  • В OMV говорят, что проанализировали запрос «Газпрома» относительно методов оплаты на соответствие санкциям ЕС и работают над решением, отвечающим требованиям введенных ограничений.
  • «Мы считаем, что измененный процесс оплаты соответствует законам санкций, поэтому такие платежи возможны», – сказала финансовый директор Uniper Тиина Туомела.
  • Итальянская компания Eni – еще один крупный клиент «Газпрома» – оценивает доступные варианты. Следующую оплату за российский газ ей предстоит провести в конце мая.
  • Financial Times пишет, что все эти подготовительные действия демонстрируют влияние российских усилий, стремящихся превратить поставки газа в оружие и ослабить способность ЕС сохранять общий фронт против Москвы.

Контекст

Импортеры газа в Польше и Болгарии, отказавшиеся выполнять требования, лишились в среду российских поставок. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обвинила Москву в шантаже. Брюссель пытался бороться с российскими требованиями. Еврокомиссия опубликовала официальную техническую инструкцию, в которой признала, что финансовая схема, предложенная Кремлем, может быть «совместима с санкциями» при определенных условиях.

Согласно схеме России, европейские компании будут платить Газпромбанку за импорт газа в евро, чтобы не нарушать санкции. А российский банк, против которого не были введены ограничения, по запросу европейских импортеров будет конвертировать выплаченные суммы в рубли, которые будут зачислены на другой счет, открытый для компаний из ЕС. И с этого счета они будут потом платить России за поставки.

Советники Еврокомиссии пришли к выводу, что любые попытки ЕС ввести санкции против Газпромбанка полностью подорвут существующий механизм оплаты за российский газ, что приведет к катастрофической остановке поставок в Европу. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что каждая конкретная компания, заключившая соглашение с «Газпромом», должна сама решать, как выполнять и интерпретировать эти договоренности. Однако он призвал импортеров строго соблюдать положения этих контрактов.

«Цены согласованы в евро или долларах. Поэтому вы платите определенные суммы в евро за конкретные объемы газа. Конец истории», – сказал он. В то же время Домбровскис признал, что остановка поставок в Болгарию и Польшу – это вызов. «Важно сохранить единство ЕС в этом вопросе. И, как сказала президент Фон дер Ляен, мы не должны подвергаться такому шантажу», – добавил он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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