Германия и Греция готовы поставлять газ в Польшу и Болгарию

Обновлено: Апрель 29, 2022.

Германия и Греция готовы поставлять газ в Польшу и Болгарию

После того, как российский Газпром подрезал Польшу и Болгарию от поставки газа за отказ от уплаты на условиях Кремля, дополнительные объемы готовы направить Германия и Греция.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные греческой и германской газотранспортной системы и портов.

В четверг увеличилось бронирование газовых мощностей через газопровод Сидирокастро, пункт пересечения между Грецией и Болгарией на выход в Болгарию.

Данные свидетельствуют, что в настоящее время газовые потоки между двумя странами не производятся. В то же время, такая активность, известная как номинации, указывает на то, что греческая газовая компания DEPA участвует в аукционах, чтобы продать свой газ Болгарии, объясняет Том Марзек-Мансер, аналитика в ICIS.

По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, потоки газа в Малнов, ключевом пункте пропуска между Германией и Польшей для газопровода Ямал-Европа, выросли до 12,7 млн КВт-ч/час. К среде самый высокий уровень в этом месяце был ниже 9 млн кВт/ч.

Автор:

(Всего статей: 774)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: