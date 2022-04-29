Раді пропонують відмінити пільги на ввезення нафтопродуктів – законопроект

Верховній Раді пропонують скасувати 7%-й ПДВ на ввезення моторного палива та нульовий акциз на постачання бензину та зрідженого газу.

Законопроект №7311 від 24 квітня 2022 року авторства групи народних депутатів, у тому числі голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, зареєстровано у Раді.

Законопроектом пропонується виключити з Податкового кодексу внесені трохи більше місяця тому норми щодо зниження з 20% до 7% ставки ПДВ на моторне паливо та встановлення нульового акцизу на бензини, важкі дистиляти, скраплений газ.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є забезпечення у період дії воєнного стану умов для належного функціонування економіки, а також належного наповнення доходної частини бюджету за рахунок надходження податкових та митних платежів.

У записці уточнюється, що за тиждень внаслідок дії звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ до бюджету не надійшло 417 млн грн.

Як повідомляла Енергореформа, у середині березня Рада ухвалила закон (законопроект №7137-д) про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни.

Відповідно до закону, тимчасово, на період дії правового режиму військового стану, операції з постачання на митну територію України та ввезення на неї бензинів моторних, важких дистилятів та зрідженого газу (на які встановлено ставку акцизу EUR0,00 за 1 тис. літрів), а також нафти або нафтопродуктів сирих, отриманих з бітумінозних порід, оподатковуються за ставкою 7%.

Нульовий акциз встановлюється на бутан, ізобутан, скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази, важкі дистиляти (газойль), інші нафтопродукти, інші бензини, бензини моторні.

Відповідні зміни до Податкового кодексу ініційовано Кабінетом Міністрів України, який зазначив, що реалізація законопроекту дозволить забезпечити населення країни паливом без збільшення ринкових цін.

Джерело: elektrovesti