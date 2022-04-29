Раді пропонують відмінити пільги на ввезення нафтопродуктів – законопроект

Обновлено: Апрель 29, 2022.

Раді пропонують відмінити пільги на ввезення нафтопродуктів – законопроект

Верховній Раді пропонують скасувати 7%-й ПДВ на ввезення моторного палива та нульовий акциз на постачання бензину та зрідженого газу.

Законопроект №7311 від 24 квітня 2022 року авторства групи народних депутатів, у тому числі голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, зареєстровано у Раді.

Законопроектом пропонується виключити з Податкового кодексу внесені трохи більше місяця тому норми щодо зниження з 20% до 7% ставки ПДВ на моторне паливо та встановлення нульового акцизу на бензини, важкі дистиляти, скраплений газ.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є забезпечення у період дії воєнного стану умов для належного функціонування економіки, а також належного наповнення доходної частини бюджету за рахунок надходження податкових та митних платежів.

У записці уточнюється, що за тиждень внаслідок дії звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ до бюджету не надійшло 417 млн грн.

Як повідомляла Енергореформа, у середині березня Рада ухвалила закон (законопроект №7137-д) про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни.

Відповідно до закону, тимчасово, на період дії правового режиму військового стану, операції з постачання на митну територію України та ввезення на неї бензинів моторних, важких дистилятів та зрідженого газу (на які встановлено ставку акцизу EUR0,00 за 1 тис. літрів), а також нафти або нафтопродуктів сирих, отриманих з бітумінозних порід, оподатковуються за ставкою 7%.

Нульовий акциз встановлюється на бутан, ізобутан, скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази, важкі дистиляти (газойль), інші нафтопродукти, інші бензини, бензини моторні.

Відповідні зміни до Податкового кодексу ініційовано Кабінетом Міністрів України, який зазначив, що реалізація законопроекту дозволить забезпечити населення країни паливом без збільшення ринкових цін.

Джерело:  elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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