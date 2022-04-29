Shell покупает индийского производителя «зеленой» энергии

Shell Plc покупает индийскую компанию Solenergi Power Private, владеющую активами в сфере возобновляемых источников энергии, за 1,55 миллиарда долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе нефтегазового гиганта.
Solenergi Power является владельцем группы компаний Sprng Energy, поставщика энергии, вырабатываемой солнечными и ветряными электростанциями, для индийских электрораспределительных компаний.
Подразделение Shell – Shell Overseas Investment BV – планирует закрыть сделку по покупке Solenergi Power у Actis Solenergi Ltd. позднее в 2022 году.
Приобретение индийской компании позволит британо-нидерландской компании увеличить втрое совокупную установленную мощность принадлежащих ей активов в сфере возобновляемой энергетики.
С начала года акции Shell выросли в цене на 34%.
Экономическая правда