Shell відмовилася від сумішей нафтопродуктів з російським походженням

Нафтогігант Shell більше не прийматиме нафтопродукти, які містять будь-яку частку російського походження.

Про це повідомляє Reuters.

Лондонський Shell, найбільший у світі нафтотрейдер, продовжував приймати з Росії продукцію у вигляді сумішей, де на російське пальне приходилося менше за 50% палива. Тепер компанія відмовляється від такої «формули».

У заявці на купівлю вантажу для авіаційного палива на торговій платформі Platts, з якою ознайомилося Reuters, Shell написала: «Умовою цієї пропозиції є те, що проданий і доставлений Продавцем товар не буде мати походження з Російської Федерації (РФ) і не було змішано з будь-яким продуктом, виробленим в РФ, і транспортування проданих товарів не почнеться з РФ або включати транзит через територію РФ».

Згодом речник Shell підтвердив зміну умов агентству. Водночас нові умови не впливають на закупівлі сирої нафти, від російської складової яких Shell поступово відмовляється.

Джерело: https://elektrovesti.net/80233_shell-vidmovilasya-vid-sumishey-naftoproduktiv-z-rosiyskim-pokhodzhennyam