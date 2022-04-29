В Одессе объяснили, куда делось горючее на АЗС

Проблемы с горючим в Одессе и области обусловлены повреждением российскими войсками Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, есть задержки со снабжением.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Отмечается, что сейчас решаются вопросы импорта из европейских стран через Молдову и Румынию топлива на АЗК «SOCAR», «Катрал», «БРСМ».

Однако топливо стабильно транспортируют на АЗК «ОККО» «WOG», АЗС «Motto».

Однако в Одессе отмечают, что проблемы с горючим в ряде сетей, даже те, чья логистика не пострадала, не всегда могут вовремя подвозить топливо, в результате чего возникает ажиотаж на АЗС области.

Джерело: Экономическая правда