Видобуток нафти в Росії може впасти до рівня 2003 року

Обновлено: Апрель 29, 2022.

Видобуток нафти в Росії може впасти до рівня 2003 року

Видобуток нафти в Росії у 2022 році може впасти на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи Міністерства економіки РФ.

Згідно з документом, видобуток російської нафти може знизитися до 433,8-475,3 млн тонн (8,68-9,5 млн барелів на добу) у 2022 році, порівняно з 524 млн тонн у 2021 році.

Як відзначає видання, це може стати найнижчим показником з 2003 року, коли видобуток російської нафти становив 421 мільйон тонн.

Мінекономрозвитку РФ також очікує падіння експорту нафти і газу. За прогнозами міністерства, експорт нафти зменшиться до 213-228 млн тонн (4,27-4,57 млн баррелів на добу) з 231 млн тонн у 2021 році.

Пізніше міністр фінансів Росії Антон Сілуанов у коментарі російським ЗМІ підтвердив цю оцінку.

«Зниження видобутку (нафти, – ред.) буде? Буде зниження видобутку. У яких обсягах? 17%, трохи менше, трохи більше? Можливо, так», – сказав міністр.

«Те, що ми враховували в поточній ситуації з курсом, обсягами видобутку та з цінами на енергоносії, – це так, у наших прогнозах враховується. Як далі йтимуть продажі енергоносіїв, зараз поки що складно оцінити», – додав Сілуанов.

За даними російських ЗМІ, видобуток нафти з конденсатом у Росії за перші два тижні квітня склав 1 392 тис. тонн, що на 112 тис. тонн або на 7,45% менше, ніж у березні.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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