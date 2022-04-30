30 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 30, 2022.

Головне:

  • Відновлено надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження — включено в роботу останню необхідну для цього лінію електропередачі 330 кВ
  • Україна арештувала білоруські цистерни з 3 000 тонами білоруського та російського дизельного палива, які забезпечували паливом російські війська
  • Уряд продовжив дію контракту Юрія Вітренка на посаді голови правління НАК «Нафтогаз» на рік

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • Сьогодні відновлено надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження. Вдень включено в роботу останню необхідну для цього лінію електропередачі 330 кВ.
  • Напередодні вночі почала працювати ще одна відновлена лінія 330 кВ на півночі Київської області. Надалі триває відновлення підстанції та лінії мережі 750 кВ на Київщині.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 33,2 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 10,7 тисячам, Донецькій – 9 тисячам, Хмельницькій – 8,3 тисячам, Харківській – 4 тисячам, Миколаївській – 1,2 тисячі споживачів.
  • Станом на 30 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 829 населених пункти, загалом близько 709,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 298 тисяч споживачів, Харківській – 189 тисяч, Луганській – 99,2 тисяч.
  • Завершується ремонт двох високовольтних ліній 330 кВ, що проходять по території Київської та Чернігівської областей. Ремонтні бригади «Укренерго» на цих об’єктах вже оглянули 140 кілометрів мереж, замінили 7 металевих опор та відремонтували кілька десятків поривів проводів. Одночасно сапери знешкодили біля опор ліній електропередачі понад 20 протитанкових мін.

Газ

  • Уряд продовжив дію контракту Юрія Вітренка на посаді голови правління НАК «Нафтогаз» на рік.
  • Газопостачання відновлено понад 5,3 тисячам абонентів.
  • Без газопостачання залишаються понад 210 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
  • Повністю завершено роботи з відновлення газопостачання у 117 населених пунктах Броварського, Вишгородського, Фастівського та частково Бучанського районів. Йдеться про 107740 об’єктів споживачів. За попередню добу постачання газу відновили ще в 5-ти населених пунктів.

Міжнародний вимір та санкції

  • В Євросоюзі планують про заборону імпорту з рф ядерного палива для АЕС та припинення співпраці з Росатомом. Санкції проти ядерної енергетики росії нещодавно обговорювалися під час зустрічі послів ЄС та Єврокомісії.
  • Польська PGNiG повністю забезпечила газопостачанням усі 10 муніципальних утворень, до яких підсанкційна компанія Novatek Green Energy перестала постачати газ. Рішення, що дають змогу ефективно відновити газопостачання, були підготовлені у тісній співпраці між компаніями групи PGNiG та державними органами.
  • Міністр фінансів Крістіан Лінднер Німеччини виключив оплату російського газу в рублях
  • Україна арештувала білоруські цистерни, які забезпеували паливом російські війська. Печерський райсуд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення рф. Після вторгнення росіян вагони-цистерни фактично забезпечували логістику військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповненні 3 000 тонн білоруського та російського дизельного палива. Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського райсуду про арешт виявленого майна. Наразі ДБР вживаються заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а надалі Збройним силам України.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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