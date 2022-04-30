30 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
- Відновлено надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження — включено в роботу останню необхідну для цього лінію електропередачі 330 кВ
- Україна арештувала білоруські цистерни з 3 000 тонами білоруського та російського дизельного палива, які забезпечували паливом російські війська
- Уряд продовжив дію контракту Юрія Вітренка на посаді голови правління НАК «Нафтогаз» на рік
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- Сьогодні відновлено надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження. Вдень включено в роботу останню необхідну для цього лінію електропередачі 330 кВ.
- Напередодні вночі почала працювати ще одна відновлена лінія 330 кВ на півночі Київської області. Надалі триває відновлення підстанції та лінії мережі 750 кВ на Київщині.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 33,2 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 10,7 тисячам, Донецькій – 9 тисячам, Хмельницькій – 8,3 тисячам, Харківській – 4 тисячам, Миколаївській – 1,2 тисячі споживачів.
- Станом на 30 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 829 населених пункти, загалом близько 709,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 298 тисяч споживачів, Харківській – 189 тисяч, Луганській – 99,2 тисяч.
- Завершується ремонт двох високовольтних ліній 330 кВ, що проходять по території Київської та Чернігівської областей. Ремонтні бригади «Укренерго» на цих об’єктах вже оглянули 140 кілометрів мереж, замінили 7 металевих опор та відремонтували кілька десятків поривів проводів. Одночасно сапери знешкодили біля опор ліній електропередачі понад 20 протитанкових мін.
Газ
- Уряд продовжив дію контракту Юрія Вітренка на посаді голови правління НАК «Нафтогаз» на рік.
- Газопостачання відновлено понад 5,3 тисячам абонентів.
- Без газопостачання залишаються понад 210 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- Повністю завершено роботи з відновлення газопостачання у 117 населених пунктах Броварського, Вишгородського, Фастівського та частково Бучанського районів. Йдеться про 107740 об’єктів споживачів. За попередню добу постачання газу відновили ще в 5-ти населених пунктів.
Міжнародний вимір та санкції
- В Євросоюзі планують про заборону імпорту з рф ядерного палива для АЕС та припинення співпраці з Росатомом. Санкції проти ядерної енергетики росії нещодавно обговорювалися під час зустрічі послів ЄС та Єврокомісії.
- Польська PGNiG повністю забезпечила газопостачанням усі 10 муніципальних утворень, до яких підсанкційна компанія Novatek Green Energy перестала постачати газ. Рішення, що дають змогу ефективно відновити газопостачання, були підготовлені у тісній співпраці між компаніями групи PGNiG та державними органами.
- Міністр фінансів Крістіан Лінднер Німеччини виключив оплату російського газу в рублях
- Україна арештувала білоруські цистерни, які забезпеували паливом російські війська. Печерський райсуд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення рф. Після вторгнення росіян вагони-цистерни фактично забезпечували логістику військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповненні 3 000 тонн білоруського та російського дизельного палива. Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського райсуду про арешт виявленого майна. Наразі ДБР вживаються заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а надалі Збройним силам України.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа