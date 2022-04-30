Китай скасував мита на імпорт всіх видів вугілля

Китай знизив імпортне мито на всі види вугілля до нуля на період з 1 травня 2022 року до 31 березня 2023 року. Про це повідомляє Nasdaq з посиланням на Міністерство фінансів Китаю. Таким чином, Пекін прагнути забезпечити енергетичну безпеку на тлі зростання світових цін на енергоресурси та перебоїв з поставками.

«Китайські чиновники, зокрема президент Сі Цзіньпін, неодноразово заявляли про життєво важливу роль вугілля в енергетичному балансі Китаю, незважаючи на кліматичні зобов’язання поступово скорочувати використання вугілля та довести викиди вуглецю в країні до піку до 2030 року», – йдеться у повідомленні.

Імпортні мита на антрацит і коксівне вугілля, що використовуються переважно в металургійній промисловості, знизять до нуля з нинішніх 3%, а ставки на інші види вугілля будуть знижені з 3-6%.

За підсумками 2021 року Китай імпортував 323,33 млн т вугілля, що становить близько 8% загального обсягу споживання сировини.

«Проте скасування тарифів на імпорт вугілля, як очікується, мало вплине на закупівлю вугілля в країні в 2022 році, оскільки внутрішній видобуток залишається на рекордному рівні, а ціни на морські перевезення зросли до історичного рівня. Деякі трейдери прогнозують, що це може принести користь імпорту з Росії», – зазначає Nasdaq.

За словами пекінського трейдера, зниження митних тарифів не вплине на імпорт індонезійського вугілля, оскільки тарифи й раніше були нульовими. Така сама ситуація очікується і з австрійським вугіллям через заборону його імпорту.

“Тоді ми можемо припустити, що скасування митних тарифів піде на користь імпорту вугілля з Росії, який становить 6% імпорту енергетичного вугілля в Китаї”, – додав він.

У березні Китай скоротив імпорт вугілля із Росії на 30% у порівнянні з березнем 2021 року. При цьому деякі китайські споживачі почали вимагати дешеву російську сировину на фоні запланованого ембарго з боку ЄС.

Проблема для Китаю зараз полягає не в реченні, а в слабкому попиті через пандемію.

Джерело: elektrovesti