Найбільша енергокомпанія Данії Ørsted відмовилась платити за газ у рублях

Обновлено: Апрель 30, 2022.

Найбільша енергокомпанія Данії Ørsted відмовилась платити за газ у рублях

Провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.

Про це йдеться у заяві компанії.

«Ми як і раніше глибоко стурбовані російською агресією проти України. Ми робимо все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, в тому числі припиняємо всі поставки вугілля для наших електростанцій.

Ørsted відхиляє вимоги «Газпром експорту» щодо оплати поставленого газу в рублях. Газ не є основним бізнесом для Ørsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо наші поточні контракти.

Якщо ми отримаємо чистий прибуток від контракту з «Газпром експорт» у 2022 році, він буде переданий на гуманітарну допомогу в Україні», — заявили в Ørsted.

У компанії привітали прагнення ЄС «припинити залежність» від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС. «Ми готові допомогти прискорити процес «зеленого» будівництва», — резюмували в компанії.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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