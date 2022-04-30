ОПЕК: Закон NOPEC может создать угрозу для зарубежных активов США, персонала

Обновлено: Апрель 30, 2022.

ОПЕК: Закон NOPEC может создать угрозу для зарубежных активов США, персонала

(Рейтер) — Американские активы и персонал за рубежом могут оказаться под угрозой, если США примут закон против ОПЕК, известный как NOPEC, написал глава Организации стран-экспортеров нефти странам-участницам картеля.

В письме, оказавшемся в распоряжении Рейтер, Мухаммед Баркиндо призвал страны взаимодействовать с администрацией Соединенных Штатов.

“Важно, чтобы страны-участницы укрепляли дипломатические двусторонние отношения с американскими чиновниками… и разъясняли, какие неудобства может причинить США законопроект NOPEC, если будет принят”.

“Эти неудобства могут включать: ослабление принципа иммунитета на глобальном уровне, риски для интересов США за рубежом, а также защиты персонала и активов”, — говорится в письме.

Юридический комитет Палаты представителей США в среду одобрил проект закона, который в случае его принятия Конгрессом откроет возможность привлекать ОПЕК, страны-участницы группы и их союзников к ответственности за сговор с целью повышения цен на топливо, однако остается неясным, будет ли проект вынесен на рассмотрение палаты в целом.

Источник: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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