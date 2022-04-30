Сполучені Штати не дозволять Росії шантажувати Європу поставками енергоносіїв

Обновлено: Апрель 30, 2022.

Сполучені Штати не дозволять Росії шантажувати Європу поставками енергоносіїв

Президент США Джо Байден пообіцяв, що Сполучені Штати не дозволять росії залякувати чи шантажувати країни поставками енергоносіїв.

«Учора росія погрожувала двом нашим союзникам припиненням постачання енергоносіїв. Скажу чітко: ми не дозволимо росії вдаватися до залякування чи шантажу, щоб уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використовувати нафту для уникнення наслідків своєї агресії», — написав Джо Байден у Твіттері.

Він повідомив, що Сполучені Штати працюють з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують зусилля США , щоб допомогти європейським союзникам, яким погрожує росія газовим шантажем, задовольнити свої потреби в енергії в інший спосіб. «Агресія не переможе. Погрози не переможуть», — наголосив Джо Байден.

Глава Білого дому зазначив, що дії росії — «це ще одне нагадування про те, що Європа та світ мають переводити дедалі більше енергетичних потреб на чисту енергію. І США роблять це зараз».

«Минулого року ми розгорнули більше сонячних, вітрових та акумуляторних накопичувачів, ніж у будь-який рік за всю історію. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 56 мільйонів будинків», — йдеться у дописі.

Державний секретар Ентоні Блінкен також запевнив, що Сполучені Штати допоможуть європейським союзникам диверсифікувати їхні джерела енергії.

«Одностороннє порушення «Газпромом» газових контрактів з Болгарією та Польщею є ще одним прикладом того, як росія використовує енергетику, демонструючи ненадійність росії як постачальника енергії. США твердо підтримують наших союзників і працюють над тим, щоб допомогти диверсифікувати свої джерела енергії», — написав він у Твіттері.

Джерело: https://elektrovesti.net/80250_spolucheni-shtati-ne-dozvolyat-rosii-shantazhuvati-evropu-postavkami-energonosiiv

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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