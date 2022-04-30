Сполучені Штати не дозволять Росії шантажувати Європу поставками енергоносіїв

Президент США Джо Байден пообіцяв, що Сполучені Штати не дозволять росії залякувати чи шантажувати країни поставками енергоносіїв.

«Учора росія погрожувала двом нашим союзникам припиненням постачання енергоносіїв. Скажу чітко: ми не дозволимо росії вдаватися до залякування чи шантажу, щоб уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використовувати нафту для уникнення наслідків своєї агресії», — написав Джо Байден у Твіттері.

Він повідомив, що Сполучені Штати працюють з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують зусилля США , щоб допомогти європейським союзникам, яким погрожує росія газовим шантажем, задовольнити свої потреби в енергії в інший спосіб. «Агресія не переможе. Погрози не переможуть», — наголосив Джо Байден.

Глава Білого дому зазначив, що дії росії — «це ще одне нагадування про те, що Європа та світ мають переводити дедалі більше енергетичних потреб на чисту енергію. І США роблять це зараз».

«Минулого року ми розгорнули більше сонячних, вітрових та акумуляторних накопичувачів, ніж у будь-який рік за всю історію. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 56 мільйонів будинків», — йдеться у дописі.

Державний секретар Ентоні Блінкен також запевнив, що Сполучені Штати допоможуть європейським союзникам диверсифікувати їхні джерела енергії.

«Одностороннє порушення «Газпромом» газових контрактів з Болгарією та Польщею є ще одним прикладом того, як росія використовує енергетику, демонструючи ненадійність росії як постачальника енергії. США твердо підтримують наших союзників і працюють над тим, щоб допомогти диверсифікувати свої джерела енергії», — написав він у Твіттері.

Джерело: https://elektrovesti.net/80250_spolucheni-shtati-ne-dozvolyat-rosii-shantazhuvati-evropu-postavkami-energonosiiv