У Польщі можуть вибухнути покинуті російські вагони зі зрідженим газом: НОВАТЕК

Обновлено: Апрель 30, 2022.

У Польщі можуть вибухнути покинуті російські вагони зі зрідженим газом: НОВАТЕК

У Польщі можуть вибухнути 500 залізничних вагонів, завантажених зрідженим газом, що належать російській енергокомпанії НОВАТЕК.

Про це йдеться у заяві компанії. «У зв’язку з фізико-хімічними властивостями газу ЗВГ, у разі більш тривалої стоянки цих вагонів на коліях, підвищення зовнішньої температури, а отже, і підвищення тиску газу у вагонах, можливий мимовільний викид газу в атмосферу», — йдеться у заяві. Компанія не роз’яснює, як зазначені вагони з незатребуваним газом опинилися в Польщі. Як випливає з повідомлення, компанія могла просто кинути вагони, після того, як Польща схвалила список санкцій, до якого увійшов російський «Газпром», ряд російських та білоруських олігархів. «Газ, що міститься у вищезгаданих залізничних автоцистернах, повинен був опосередковано йти на автозаправні станції по всій Польщі та газові балони, що використовуються в багатьох польських домогосподарствах, оскільки Novatek Green Energy є одним з ключових постачальників автогазу в Польщі і має один з найбільших заводів з розливу газу в балонах потужністю 300 000 балонів на місяць», — йдеться у повідомленні.

Тепер компанія вимагає вжити заходів, щоб доставити ці вагони із газом на вантажні термінали. При цьому самі вантажні термінали, йдеться в повідомленні НОВАТЕК, теж перебувають у небезпеці. «Компанія створила та впровадила низку процедур, дотримання яких у нинішньому правовому статусі, після введення санкцій та низки обмежень, що випливають з них, не в змозі реалізувати. Це стосується, зокрема, забезпечення безпеки на двох терміналах перевалки зрідженого газу компанії. Вони є об’єктами високого ризику через накопичений газ, і в результаті ризики виникають у тому числі від позбавлення їх доступу до електроенергії», — повідомляють у НОВАТЕК.

Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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