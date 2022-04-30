У Польщі можуть вибухнути покинуті російські вагони зі зрідженим газом: НОВАТЕК

У Польщі можуть вибухнути 500 залізничних вагонів, завантажених зрідженим газом, що належать російській енергокомпанії НОВАТЕК.

Про це йдеться у заяві компанії. «У зв’язку з фізико-хімічними властивостями газу ЗВГ, у разі більш тривалої стоянки цих вагонів на коліях, підвищення зовнішньої температури, а отже, і підвищення тиску газу у вагонах, можливий мимовільний викид газу в атмосферу», — йдеться у заяві. Компанія не роз’яснює, як зазначені вагони з незатребуваним газом опинилися в Польщі. Як випливає з повідомлення, компанія могла просто кинути вагони, після того, як Польща схвалила список санкцій, до якого увійшов російський «Газпром», ряд російських та білоруських олігархів. «Газ, що міститься у вищезгаданих залізничних автоцистернах, повинен був опосередковано йти на автозаправні станції по всій Польщі та газові балони, що використовуються в багатьох польських домогосподарствах, оскільки Novatek Green Energy є одним з ключових постачальників автогазу в Польщі і має один з найбільших заводів з розливу газу в балонах потужністю 300 000 балонів на місяць», — йдеться у повідомленні.

Тепер компанія вимагає вжити заходів, щоб доставити ці вагони із газом на вантажні термінали. При цьому самі вантажні термінали, йдеться в повідомленні НОВАТЕК, теж перебувають у небезпеці. «Компанія створила та впровадила низку процедур, дотримання яких у нинішньому правовому статусі, після введення санкцій та низки обмежень, що випливають з них, не в змозі реалізувати. Це стосується, зокрема, забезпечення безпеки на двох терміналах перевалки зрідженого газу компанії. Вони є об’єктами високого ризику через накопичений газ, і в результаті ризики виникають у тому числі від позбавлення їх доступу до електроенергії», — повідомляють у НОВАТЕК.

Джерело: kosatka.media