«Укргідроенерго» підписало меморандум з MAN Energy Solutions та Andrytz Hydro про розвиток проектів з виробництва «зеленого» водню

Обновлено: Апрель 30, 2022.

«Укргідроенерго» підписало меморандум з MAN Energy Solutions та Andrytz Hydro про розвиток проектів з виробництва «зеленого» водню

ПрАТ «Укргідроенерго» підписало Меморандум про взаєморозуміння з німецькою транснаціональною компанією MAN Energy Solutions та глобальним постачальником обладнання й послуг для ГЕС Andrytz Hydro.

Меморандум передбачає розробку та реалізацію проєктів з виробництва «зеленого» водню в Україні, повідомила компанія на сайті.

«Під час військового й енергетичного терору з боку росії цей проєкт надважливий не лише для України, але й для усієї Європи. Підписання Меморандуму дасть старт глобальним процесам, які допоможуть у перспективі створити в нашій державі водневий хаб», – зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, слова якого наводяться у релізі.

Він додав, що з появою такого хабу Україна зможе досягти реальної енергетичної незалежності й стати потужним виробником стратегічного енергоносія для глобального ринку

«Зелений» водень користується серйозною підтримкою з боку урядів і бізнесу у всьому світі, а кількість водневих проєктів щороку зростає. Україна має значний потенціал в цьому напрямку і може стати помітним гравцем на ринку», – вважає виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс, за участі якого відбулося підписання меморандуму.

Своєю чергою генеральний директор постачальника установок з виробництва водню MAN Energy Solutions доктор Уве Лаубер звернув увагу, що підписання Меморандуму – результат дворічної співпраці українськиї і німецьких фахівців в питаннях розбудови нової для України галузі.

«Ми робимо великий крок до розвитку водневої енергетики і партнерство в цьому напрямку є важливим елементом для подальшої успішної реалізації спільних проєктів», – зазначив Лаубер.

На думку керуючого директора Andrytz Hydro GMBH Домініка Фуста, підписання Меморандуму – подія історичної ваги, що позитивно вплине на подальший розвиток спільних проєктів.

«Укргідроенерго» зазначило, що одним з її перспективних проєктів є проєкт «Впровадження сучасних технологій виробництва «зеленого» водню», яким передбачено його виготовлення з використанням відновлювального потенціалу українських ГЕС.

Проєкт направлений на підвищення стійкості і незалежності енергетичної системи країни шляхом імпортозаміщення, виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна за Рамковою Конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом, Паризькою угодою, а також Європейським зеленим курсом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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