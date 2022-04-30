«Укргідроенерго» підписало меморандум з MAN Energy Solutions та Andrytz Hydro про розвиток проектів з виробництва «зеленого» водню

ПрАТ «Укргідроенерго» підписало Меморандум про взаєморозуміння з німецькою транснаціональною компанією MAN Energy Solutions та глобальним постачальником обладнання й послуг для ГЕС Andrytz Hydro.

Меморандум передбачає розробку та реалізацію проєктів з виробництва «зеленого» водню в Україні, повідомила компанія на сайті.

«Під час військового й енергетичного терору з боку росії цей проєкт надважливий не лише для України, але й для усієї Європи. Підписання Меморандуму дасть старт глобальним процесам, які допоможуть у перспективі створити в нашій державі водневий хаб», – зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, слова якого наводяться у релізі.

Він додав, що з появою такого хабу Україна зможе досягти реальної енергетичної незалежності й стати потужним виробником стратегічного енергоносія для глобального ринку

«Зелений» водень користується серйозною підтримкою з боку урядів і бізнесу у всьому світі, а кількість водневих проєктів щороку зростає. Україна має значний потенціал в цьому напрямку і може стати помітним гравцем на ринку», – вважає виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс, за участі якого відбулося підписання меморандуму.

Своєю чергою генеральний директор постачальника установок з виробництва водню MAN Energy Solutions доктор Уве Лаубер звернув увагу, що підписання Меморандуму – результат дворічної співпраці українськиї і німецьких фахівців в питаннях розбудови нової для України галузі.

«Ми робимо великий крок до розвитку водневої енергетики і партнерство в цьому напрямку є важливим елементом для подальшої успішної реалізації спільних проєктів», – зазначив Лаубер.

На думку керуючого директора Andrytz Hydro GMBH Домініка Фуста, підписання Меморандуму – подія історичної ваги, що позитивно вплине на подальший розвиток спільних проєктів.

«Укргідроенерго» зазначило, що одним з її перспективних проєктів є проєкт «Впровадження сучасних технологій виробництва «зеленого» водню», яким передбачено його виготовлення з використанням відновлювального потенціалу українських ГЕС.

Проєкт направлений на підвищення стійкості і незалежності енергетичної системи країни шляхом імпортозаміщення, виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна за Рамковою Конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом, Паризькою угодою, а також Європейським зеленим курсом.