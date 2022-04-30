В Італії «прикрутять» кондиціонери, щоб зменшити залежність від російського газу

Цього літа італійський уряд змінить вимоги щодо кондиціювання повітря у громадських будівлях, щоб зменшити залежність від російського газу. За недотримання вимог загрожує штраф від 500 до 3000 євро

Згідно з новими правилами, які італійські ЗМІ назвали операцією «Термостат», температура кондиціонування повітря в громадських будівлях, включаючи школи та урядові міністерства, не може бути нижче 27°C. Раніше будівлі могли охолоджуватися до 26°C.

Взимку опалювальні системи не повинні прогрівати будівлі вище 19°C, хоча дозволено відхилення від норми на 2 градуси.

Тим, хто буде порушувати нові правила, загрожує штраф від 500 до 3000 євро.

Поправка до закону була прийнята минулого тижня, після підвищення цін на енергоносії та у зв’язку з тим, що уряд намагається диверсифікувати імпорт газу. Італія імпортує близько 40% свого газу з Росії. Уряд прагне заощадити 4 мільярди кубометрів газу цього року.

Цього тижня Москва припинила постачання газу двом членам ЄС — Польщі та Болгарії. Це викликало занепокоєння щодо майбутнього поставок енергоносіїв серед урядів інших членів ЄС.

Джерело: elektrovesti