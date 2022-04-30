В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

Обновлено: Апрель 30, 2022.

В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

Работники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизельным топливом, от которого ранее отказались портовики в Швеции.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS, пишет «Европейская правда».

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Груз корабля вызывает споры из-за войны в Украине. Импорт российской нефти и газа является законным. Хотя правительство Нидерландов заявило, что хочет стать менее зависимым от российского газа, никаких соглашений об общем бойкоте нефти пока не достигнуто.

Российские корабли или суда, связанные с Россией, плавающие под флагом другой страны, не могут швартоваться где-либо в Европе. Однако танкер «Sunny Liger» ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции. Он не мог отправиться в Швецию, потому что шведские докеры не хотели его разгружать. То же самое сейчас происходит в Амстердаме.

Профсоюз FNV Havens убедил заинтересованные стороны отказать кораблю в доступе в порт Амстердама. Вчера профсоюз обратился с таким же призывом к портовым рабочим в Роттердаме.

По данным порта Амстердама, терминал и другие связанные с портом компании, такие как буксиры и сотрудники лоцмана, должны решить, хотят ли они выгрузить груз с корабля. Персонал портовых властей, например, смотрители шлюзов и регулировщики движения, обязаны обслуживать судно, когда оно прибывает в Амстердам.

Муниципалитет Амстердама, единственный акционер порта, считает нежелательным разгрузку Sunny Liger в порту Амстердама. «Мы поддерживаем работников порта», — сказал представитель мэра. Муниципалитет ожидает консультаций со всеми сторонами, прежде чем принимать какие-либо меры.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

«Нефтяной танкер «Sunny Liger» с российской нефтью зашел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых очень ценит Украина, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем», — написал он в Twitter.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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