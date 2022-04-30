Впродовж наступних 7 днів дефіцит бензину буде ліквідований, але ціни можуть зрости

Обновлено: Апрель 30, 2022.

Впродовж наступних 7 днів дефіцит бензину буде ліквідований, але ціни можуть зрости
На поточному тижні утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України. Це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко
Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.
Мета країни-агресора рф – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального.
Уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами.
Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України.
Дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту.
Нагадуємо, що раніше були ухвалені рішення, що суттєво зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках. Зокрема ми скасували акциз та зменшили ПДВ з 20% до 7%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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