Європейський союз збирається запроваджувати нафтове ембарго поступово до кінця 2022 року

Обновлено: Апрель 30, 2022.

Європейський союз збирається запроваджувати нафтове ембарго поступово до кінця 2022 року. Однак вже наступного тижня ЄС ймовірно запровадить інші важливі обмеження проти РФ.

Вже наступного тижня ЄС анонсує шостий пакет санкцій проти РФ, який міститиме відключення Сбєрбанку від системи SWIFT та поступове запровадження нафтового ембарго.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ЄС планує повністю відмовитися від російської нафти в кінці цього року. Однак до того часу Союз запроваджуватиме обмеження поступово. Наімовірніше, спочатку під санкціями опиниться російська танкерна нафта, а потім і трубопровідна.

ЄС обговорював й інші варіанти для скорочення доходів Росії від нафти, зокрема обмеження цін, а також спеціальні механізми оплати та тарифи. Ці заходи спрямовані на те, щоб якомога сильніше вдарити по російських доходах і при цьому не нашкодити світовому ринку.

Крім того, до шостого санкційного списку тепер включать і Білорусь за її роль у російському вторгненні, у ході якого вона надала РФ територію для військ окупантів.

Слід зазначити, що в черговому пакеті санкцій ЄС також буде домагатися того, щоб більше банків з Росії та Білорусі були відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. Йдеться, зокрема, і про російський «Сбербанк».

Серед інших пропозицій, які будуть обговорюватися в рамках нового пакету санкцій, – обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості. Також ймовірно будуть схвалені індивідуальні санкції, що стосуватимуться військових чиновників, бізнесменів та їхніх соратників, а також відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.

Джерело: tsn.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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