1 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Май 01, 2022.

1 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall: 2 амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall

Уряд схвалив Стратегію інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу

Німеччина підтримала заборону на імпорт російського урану

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання близько 32 тисячам споживачів. Зокрема, у Запорізькій області – 15 тисячам, Харківській – 7 тисячам, Київській – 5,6 тисячі, Донецькій – 3,1 тисячі, Миколаївській – 1,2 тисячі споживачів.

Станом на 1 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 835 населених пунктів, загалом близько 697,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 295 тисяч споживачів, Харківській — 188 тисяч, Луганській – 99,2 тисячі.

Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall: 2 амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Уряд схвалив Стратегію інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу

Документ, дія якого розрахована на період до 2024 року, був розроблений на виконання рішення РНБО «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації».

Нині радіаційний моніторинг в Україні здійснюють п’ять різних суб’єктів – Енергоатом, Держагентство з управління зоною відчуження, Державне космічне агентство, НАН та Укргідрометцентр при ДСНС. І системи кожного із них забезпечують лише секторальні спостереження за радіаційним станом довкілля.

Стратегія інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу спрямована на:

створення єдиної інтегрованої системи радіаційного моніторингу;

синхронізацію української системи радіаційного моніторингу з європейською EURDEP;

отримання доступу до результатів моніторингу у режимі реального часу;

впровадження механізмів раннього оповіщення населення та прогнозування розвитку радіаційної обстановки в Україні у разі транскордонного перенесення радіоактивних речовин;

прийняття ефективних оперативних рішень стосовно заходів радіаційного захисту в разі виникнення радіаційної загрози.

Генеральна прокуратура України розпочала процес притягнення до відповідальності за захоплення Чорнобильської АЕС

Газ

Газопостачання відновлено 5,3 тисячі абонентів.

Без газопостачання залишаються понад 208 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Міжнародний вимір та санкції

Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизельним паливом, від якого раніше відмовилися портовики у Швеції.

Німеччина підтримала заборону на імпорт російського урану

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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