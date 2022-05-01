Для збільшення потужності експорту електроенергії в Європу треба виконати декілька технічних заходів – Буславець

Для збільшення потужності для комерційного експорту в європейські країни потрібно виконати певні технічні заходи на об’єктах енергетики.

Про це повідомляє колишня очільниця Міністерства енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці в Facebook.

«Наразі на експорт працює лише лінія на Польщу з Добротвірської ТЕС потужністю 200МВт. Збільшення потужності у напрямку Угорщина/Словаччина/Румунія потребує виконання додаткових технічних заходів», — вказує Буславець.

Зокрема, це стосується:

- переналаштування систем регулювання на Запорізькій, Криворізькій, Курахівскій ТЕС та на гідрогенераторах Укргідроенерго потужністю більше 50МВт;

- переналаштування систем збудження генераторів на Запорізькій АЕС;

- встановлення пристроїв демпфування низькочастотних коливань на підстанціях НЕК Укренерго.

Як зазначає Буславець, для розширення експорту до 850 МВт достатньо виконати перший та другий захід. Проте, окупація Енергодару унеможливлює проведення робіт на площадках двох станцій (Запорізька АЕС та Запорізька ТЕС) і в цьому випадку потрібні відповідні розрахунки для визначення наскільки критичним є виконання робіт на цих станціях.

Зокрема, екс-очільниця Міненерго вказала, що зараз Україна має 2 ГВт резервних потужностей АЕС, додаткові потужності ГЕС з урахуванням прогнозу притоку води, потужності «зеленої» генерації, виробництво, якої обмежується Укренерго внаслідок профіциту електроенергії, та 2,5 ГВт ТЕС на контрольованій території, що забезпечені вугіллям.

За її даними, запаси вугілля на складах ТЕС – 1,14 млн тонн.

Джерело: elektrovesti