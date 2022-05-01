Гетманцев: Отменив налог на бензин, государство лишили десятков миллиардов гривен дохода

Обновлено: Май 01, 2022.

Гетманцев: Отменив налог на бензин, государство лишили десятков миллиардов гривен дохода
Отменив налог на бензин, государство лишили десятков миллиардов гривен дохода, но в результате это решение не привело к стабилизации цен на топливо. Однако выводы уже сделаны.
Об этом в интервью рассказал народный депутат от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
На вопрос о том, когда нехватка бензина на АЗС закончится, нардеп отправил в Министерство экономики, но рассказал свое видение процесса.
«Мы могли бы эффективно заниматься этим направлением. Очевидно, что отмена налогов на бензин лишила государство поступлений и не привела к стабилизации цен из-за дефицита, черного рынка топлива и роста цен на нефть. Очевидно, что в ситуации такой неопределенности отменой налогов нельзя было решить ни одну проблему. Сегодня уже никого не волнует, какая цена — волнует возможность только заправиться. Но я думаю, они (Министерство экономики. — Ред.) выводы сделали и меры предпримут сейчас. Я знаю, что они над этим работают», — отмечает собеседник и добавляет, что премьер-министр взял ситуацию под личный контроль.
Гетманцев не исключает прогнозируемого повышения цен в будущем, предполагает, что стоимость бензина может перевалить за 45 грн за литр и подскочить до 50-ти.
«В условиях дефицита… то, что предлагал сделать я — предлагал работать государственными интервенциями. То есть закупать топливо и через заправки по фиксированной цене его продавать таким образом, чтобы насыщать спрос. Принимая на государство какую-то часть цены и стабилизировать цену. Это очень сложный процесс, трудоемкий. Это более сложный процесс, чем линейная отмена налогов. Каждую минуту нужно все контролировать», — говорит нардеп.
При этом добавляет, что «это единственный эффективный и верный путь в условиях военной экономики».
«Он может быть введен. Насколько я знаю, сейчас вводится. Просто денег меньше у государства стало», — добавил он.
Также Гетманцев затронул тему импорта бензина через западную границу. По его словам, сейчас на нем стоит большое количество жизненно необходимых грузов из-за очередей, которые образовались из-за желания некоторых граждан получить авто из Европы.
«На данный момент у нас бензин стоит в очередях трое суток» — объяснил он.
Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о государственном регулировании цен на нефтепродукты, что позволит в течение 7 дней решить вопрос о дефиците топлива на АЗС.
Тем временем на столичных заправках наблюдается дефицит топлива — люди стоят в километровых очередях.
По материалам: УНН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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