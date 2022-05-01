Гетманцев: Отменив налог на бензин, государство лишили десятков миллиардов гривен дохода

Отменив налог на бензин, государство лишили десятков миллиардов гривен дохода, но в результате это решение не привело к стабилизации цен на топливо. Однако выводы уже сделаны.

Об этом в интервью рассказал народный депутат от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

На вопрос о том, когда нехватка бензина на АЗС закончится, нардеп отправил в Министерство экономики, но рассказал свое видение процесса.

«Мы могли бы эффективно заниматься этим направлением. Очевидно, что отмена налогов на бензин лишила государство поступлений и не привела к стабилизации цен из-за дефицита, черного рынка топлива и роста цен на нефть. Очевидно, что в ситуации такой неопределенности отменой налогов нельзя было решить ни одну проблему. Сегодня уже никого не волнует, какая цена — волнует возможность только заправиться. Но я думаю, они (Министерство экономики. — Ред.) выводы сделали и меры предпримут сейчас. Я знаю, что они над этим работают», — отмечает собеседник и добавляет, что премьер-министр взял ситуацию под личный контроль.

Гетманцев не исключает прогнозируемого повышения цен в будущем, предполагает, что стоимость бензина может перевалить за 45 грн за литр и подскочить до 50-ти.

«В условиях дефицита… то, что предлагал сделать я — предлагал работать государственными интервенциями. То есть закупать топливо и через заправки по фиксированной цене его продавать таким образом, чтобы насыщать спрос. Принимая на государство какую-то часть цены и стабилизировать цену. Это очень сложный процесс, трудоемкий. Это более сложный процесс, чем линейная отмена налогов. Каждую минуту нужно все контролировать», — говорит нардеп.

При этом добавляет, что «это единственный эффективный и верный путь в условиях военной экономики».

«Он может быть введен. Насколько я знаю, сейчас вводится. Просто денег меньше у государства стало», — добавил он.

Также Гетманцев затронул тему импорта бензина через западную границу. По его словам, сейчас на нем стоит большое количество жизненно необходимых грузов из-за очередей, которые образовались из-за желания некоторых граждан получить авто из Европы.

«На данный момент у нас бензин стоит в очередях трое суток» — объяснил он.

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о государственном регулировании цен на нефтепродукты, что позволит в течение 7 дней решить вопрос о дефиците топлива на АЗС.