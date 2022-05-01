Німеччина підтримала заборону на імпорт російського урану

Обновлено: Май 01, 2022.

Німеччина підтримала заборону на імпорт російського урану

Німеччина підтримала санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики.

«У середу посол Німеччини оголосив нову позицію Берліна, сказавши, що вони не лише підтримують нафтові санкції, але й активно виступають за поетапну відмову від нафти, а не просто обмеження ціни, та заборону на російський уран», – зазначив співрозмовник видання.

Зазначається, що санкції ЄС можуть вплинути на нові проєкти в атомній енергетиці, якими керує західноєвропейська «дочка» Росатома, що базується у Парижі.

Той факт, що Німеччина як економічний центр ЄС, підтримує ці обмеження, підвищує ймовірність запровадження таких санкцій. Водночас багато країн Східної Європи залежать від російського урану.

Зокрема, ядерні реактори російського виробництва в Чехії, Угорщині, Фінляндії, Болгарії, Румунії та Словаччині використовують лише ядерне паливо з РФ, і наразі не мають альтернативи йому. Водночас Словаччина заявила, що має запас ядерного палива до кінця 2023 року, але заборона на російський імпорт може мати наслідки у майбутньому.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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