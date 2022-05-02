Експорт російського газу на ключові зарубіжні ринки упав до мінімуму — Bloomberg

Обновлено: Май 02, 2022.

Експорт російського газу на ключові зарубіжні ринки упав до мінімуму — Bloomberg

Експорт російського природного газу на ключові зарубіжні ринки в квітні впав до мінімуму за три місяці, повідомляє Bloomberg.

«Газпром» в квітні постачав у середньому 387 млн ​​кубометрів газу в день у країни за межами колишнього СРСР — це на 22% менше, ніж було в березні. За перші чотири місяці «Газпром» експортував 50,1 млрд кубометрів — на 26,9% менше, ніж за той же період 2021 року, повідомила компанія.

Тепла погода в Європі і скорочення запитів в Азії дозволили знизити ціни, внаслідок чого газ на спотовому ринку виявився навіть вигідним, ніж за довгостроковими контрактами. «Європейським споживачам в апреле виявилося вигідне купувати газ на спотовому ринку, а не за довгостроковими контрактами з «Газпромом». Європа імпортувала рекордні обсяги збереженого природного газу зі знижкою — спрос в Азії на паливо знизився. Водночас, тепла погода скоротила спрос на опалення і нагрів і в Європі, що також допомогло зберегти зростання цін і побудило клієнтів «Газпрому» бронювати менші обсяги газу за контрактами і замість цього купувати газ на біржі», — вважає Bloomberg.

Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення Росією постачання природного газу до країни. Статися це може вже 21 травня. Причина – вимога РФ про оплату поставок у рублях. В Фінляндії також припускають, що в цей же час РФ може відключити від свого газу багато країн ЄС.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/eksport-rossiyskogo-gaza-na-klyuchevye-zarubezhnye-rynki-upal-do-minimuma-bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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