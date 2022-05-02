«Енергоатом» реалізував на УЕБ ще 1,3 ГВт «бази» на травень на 1,8 млрд грн

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» реалізувало на майданчику Української енергетичної біржі на 100% запропоновану потужність базового навантаження на травень – 1300 МВт, по 1900-1910 грн за МВт-год. Загальна вартість реалізованої електроенергії склала 1,838 млрд грн.
Результати аукціону від 28 квітня опубліковані на УЕБ.
Загалом, у «Енергоатому» на ринку двосторонніх договорів на травень вже законтрактовано 2,5 ГВт базового навантаження.
Покупцями на сьогоднішньому аукціоні стали 15 компаній, серед яких оператор системи передачі НЕК «Укренерго», ПУП «Житомирська ОЕК», інші постачальники та трейдери.
Стартова ціна на цьому аукціоні була 1900 грн за МВт-год, відповідно, кінцева ціна реалізації лишилась майже на рівні стартової.
У квітні «Енергоатом» провів вже 5 аукціонів із пропозицією на травень, загалом на них було реалізовано 1 582 488 МВт-год, на загальну суму понад 3 млрд грн, максимально середньозважена ціна базового навантаження від «Енергоатому» сягала 1927,83 грн за МВт-год – на аукціоні 22 квітня.
Джерело: expro