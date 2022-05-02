«Енергоатом» реалізував на УЕБ ще 1,3 ГВт «бази» на травень на 1,8 млрд грн

Обновлено: Май 02, 2022.

«Енергоатом» реалізував на УЕБ ще 1,3 ГВт «бази» на травень на 1,8 млрд грн

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» реалізувало на майданчику Української енергетичної біржі на 100% запропоновану потужність базового навантаження на травень – 1300 МВт, по 1900-1910 грн за МВт-год. Загальна вартість реалізованої електроенергії склала 1,838 млрд грн.

Результати аукціону від 28 квітня опубліковані на УЕБ.

Загалом, у «Енергоатому» на ринку двосторонніх договорів на травень вже законтрактовано 2,5 ГВт базового навантаження.

Покупцями на сьогоднішньому аукціоні стали 15 компаній, серед яких оператор системи передачі НЕК «Укренерго», ПУП «Житомирська ОЕК», інші постачальники та трейдери.

Стартова ціна на цьому аукціоні була 1900 грн за МВт-год, відповідно, кінцева ціна реалізації лишилась майже на рівні стартової.

У квітні «Енергоатом» провів вже 5 аукціонів із пропозицією на травень, загалом на них було реалізовано 1 582 488 МВт-год, на загальну суму понад 3 млрд грн, максимально середньозважена ціна базового навантаження від «Енергоатому» сягала 1927,83 грн за МВт-год – на аукціоні 22 квітня.

Джерело: expro

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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