Кабмін скасував цінову стелю на преміальне пальне для АЗС

Кабмін прибрав стелю ціни на преміальне пальне для АЗС за умови торгівлі пальним й за регульованими цінами.

Відповідну постанову № 488 від 29 квітня оприлюднено на сайті уряду в суботу. Так, у рамках боротьби з дефіцитом пального, що виник на ринку, Кабінет Міністрів України окрім підвищення граничних рівнів торгової надбавки, дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на «брендове преміальне» пальне за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами.

Згідно з ухваленими змінами, у розрахунку регульованої ціни також підвищено витрати на зовнішнє логістичне забезпечення з $50 до $80 за тонну. Документ також містить анонсоване урядом підвищення граничних рівнів торгової надбавки до середньої роздрібної ціни дизельного пального, яке реалізують АЗС, з 5 до 7 грн/літр, для бензинів — з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Нагадаємо, Уряд обмежив ціну преміального пального на АЗС наприкінці березня. Згідно з урядовим рішенням, роздрібні ціни «брендового преміального» пального не могли перевищувати регульовані державою роздрібні ціни пального більше ніж на 5%.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/kabmin-otmenil-cenovoy-potolok-na-premialnoe-goryuchee-dlya-azs