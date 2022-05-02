Попит на катарський газ зростає на тлі війни в Україні – Bloomberg

Стрімке зростання цін на нафту через війну в Україні дало фінансові та геополітичні вигоди Катару після того, як вторгнення Володимира Путіна змусило Європу почати відмовлятися від імпорту енергоресурсів із Росії.

Про це пише Bloomberg.

«В останні тижні в Доху прилетіли кілька високопосадовців Європейського Союзу, і всі вони чітко заявили: нам потрібен ваш газ якнайшвидше. Німеччина наказала підприємствам розпочати переговори про постачання», – пише видання.

Терміновість стала ще гострішою цього тижня після того, як Росія припинила постачання до Польщі та Болгарії.

Згідно з розрахунками Bloomberg, експорт енергоносіїв Катару цього року мав досягнути 100 мільярдів доларів уперше з 2014 року, зважаючи на тенденції першого кварталу. Це дозволить йому витрачати ще більші кошти на світових фондових ринках і досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, переважно через свій суверенний фонд добробуту у розмірі 450 мільярдів доларів.

Тим часом уряд Катару очікує на економічний прибуток у розмірі 20 мільярдів доларів від проведення чемпіонату світу з футболу.

Потреба Європи у зрідженому природному газі виникла після того, як Катар розпочав проєкт вартістю 30 мільярдів доларів, щоб збільшити свій експорт на 60% до 2027 року.

Додатковий попит означає посилення конкуренції серед покупців за довгострокові контракти на постачання і, швидше за все, вигідніші умови для Катару.

До початку війни в Україні деякі аналітики сумнівалися, чи буде достатньо ресурсів для плану розширення. Тепер, як повідомило агентство, Катар повідомляє клієнтів про ще більше розширення.

Джерело: elektrovesti