РФ адаптується та обходить санкційні обмеження на експорт палива

Обновлено: Май 02, 2022.

РФ адаптується та обходить санкційні обмеження на експорт палива

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), зібравши інформацію щодо постачання викопного палива з РФ морським транспортом і трубопроводами, відзначає, що РФ доволі швидко адаптується під нові умови роботи на світових ринках.

Про це у своєму матеріалі для ZN.UA «Фінансування війни Путіна Європою» пишуть Лаурі Міллівірта та Костянтин Криницький.

«Поставки нафти в країни, що не входять до ЄС, зросли на 20% із суттєвими змінами в напрямках. Постачання вугілля та скрапленого природного газу за межі ЄС збільшилося на 30 і 80% відповідно. Також Росія намагається перенаправити вантажі, яких не отримують європейські покупці, деінде, наприклад, різко зросла кількість суден, які виходять із російських портів без певного пункту призначення, буцімто «на замовлення», або повідомляючи лише про проміжний пункт призначення, наприклад Босфор або Гібралтар», — зазначають експерти.

 Зокрема привертають багато уваги поставки нафти в Індію, Єгипет та інші нетипові для російського експорту напрямки, і дані свідчать про їхнє явне зростання з майже нульової позначки. Проте поставок до цих нових пунктів призначення далеко не достатньо, щоб компенсувати навіть помірне падіння експорту до Європи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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