РФ адаптується та обходить санкційні обмеження на експорт палива

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), зібравши інформацію щодо постачання викопного палива з РФ морським транспортом і трубопроводами, відзначає, що РФ доволі швидко адаптується під нові умови роботи на світових ринках.

Про це у своєму матеріалі для ZN.UA «Фінансування війни Путіна Європою» пишуть Лаурі Міллівірта та Костянтин Криницький.

«Поставки нафти в країни, що не входять до ЄС, зросли на 20% із суттєвими змінами в напрямках. Постачання вугілля та скрапленого природного газу за межі ЄС збільшилося на 30 і 80% відповідно. Також Росія намагається перенаправити вантажі, яких не отримують європейські покупці, деінде, наприклад, різко зросла кількість суден, які виходять із російських портів без певного пункту призначення, буцімто «на замовлення», або повідомляючи лише про проміжний пункт призначення, наприклад Босфор або Гібралтар», — зазначають експерти.

Зокрема привертають багато уваги поставки нафти в Індію, Єгипет та інші нетипові для російського експорту напрямки, і дані свідчать про їхнє явне зростання з майже нульової позначки. Проте поставок до цих нових пунктів призначення далеко не достатньо, щоб компенсувати навіть помірне падіння експорту до Європи.