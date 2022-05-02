Shell почала перехід на виробництво відновлюваної енергії

Обновлено: Май 02, 2022.

Shell почала перехід на виробництво відновлюваної енергії

Європейський нафтогазовий гігант Shell пішов на велику угоду для швидшого переходу до відновлюваної енергії.

У компанії Shell заявили, що готові купити індійського постачальника відновлюваної енергії Sprng Energy за 1,55 млрд доларів. Як повідомляє Bloomberg, тепер це прискорить перехід нафтогазового гіганта на низьковуглецеву енергетику. Sprng Energy – це платформа відновлюваної енергії, яку створила приватна інвестиційна компанія.

Зараз на стадії розробки у неї знаходяться вітрові та сонячні проєкти. Як зазначають у Shell, така угода дозволить утричі збільшити потужність у сфері відновлюваних джерел енергії. Також це допоможе їм досягти нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. «Це дозволить Shell стати лідером у ланцюжку створення вартості електроенергії на ринку, який швидко зростає», – додали в компанії. Водночас деякі активісти критикують нафтогазового гіганта за те, що перехід до відновлюваної енергії відбувається надто повільно. Своєю чергою Shell пообіцяла, що нададуть звіт про перебіг такого переходу на зустрічі акціонерів, яка відбудеться наприкінці травня.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/vozobnovlyaemaya-energia/news/shell-nachal-perehod-na-proizvodstvo-vozobnovlyaemoy-energii

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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