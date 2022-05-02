Shell почала перехід на виробництво відновлюваної енергії

Європейський нафтогазовий гігант Shell пішов на велику угоду для швидшого переходу до відновлюваної енергії.

У компанії Shell заявили, що готові купити індійського постачальника відновлюваної енергії Sprng Energy за 1,55 млрд доларів. Як повідомляє Bloomberg, тепер це прискорить перехід нафтогазового гіганта на низьковуглецеву енергетику. Sprng Energy – це платформа відновлюваної енергії, яку створила приватна інвестиційна компанія.

Зараз на стадії розробки у неї знаходяться вітрові та сонячні проєкти. Як зазначають у Shell, така угода дозволить утричі збільшити потужність у сфері відновлюваних джерел енергії. Також це допоможе їм досягти нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. «Це дозволить Shell стати лідером у ланцюжку створення вартості електроенергії на ринку, який швидко зростає», – додали в компанії. Водночас деякі активісти критикують нафтогазового гіганта за те, що перехід до відновлюваної енергії відбувається надто повільно. Своєю чергою Shell пообіцяла, що нададуть звіт про перебіг такого переходу на зустрічі акціонерів, яка відбудеться наприкінці травня.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/vozobnovlyaemaya-energia/news/shell-nachal-perehod-na-proizvodstvo-vozobnovlyaemoy-energii