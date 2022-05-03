2 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Май 03, 2022.

2 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

«Енергоатом» реалізував потужність базового навантаження на травень 1300 МВт на 1,838 млрд грн.

1 травня розпочав роботу газовий інтерконектор між Польщею та Литвою, який дозволить імпортувати до 2 млрд куб. м природного газу через литовський термінал у Клайпеді на ринок Східної Європи, зокрема України

Австрія вирішила підтримати рішення ЄС щодо подальших санкцій проти росії, включаючи ембарго на російську нафту

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 31,7 тисячі споживачів.
  • Зокрема, у Запорізькій області – 18,9 тисячам, Київській – 5,6 тисячам Харківській – 5,5 тисячам, Миколаївській – 1,3 тисячі, Донецькій – 400 споживачам.
  • Станом на 2 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 819 населених пунктів, загалом близько 680,4 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 296 тисяч споживачів, Харківській — 181 тисяча, Луганській – 99,2 тисяч.
  • За два місяці війни загальна сума збитків Енергоатома становила 36 млрд грн, – керівник Енергоатома Петро Котін.
  • Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» реалізувало на майданчику Української енергетичної біржі на 100% запропоновану потужність базового навантаження на травень – 1300 МВт, по 1900-1910 грн за МВт-год. Загальна вартість реалізованої електроенергії склала 1,838 млрд грн. Загалом, у «Енергоатому» на ринку двосторонніх договорів на травень вже законтрактовано 2,5 ГВт базового навантаження. Покупцями на сьогоднішньому аукціоні стали 15 компаній, серед яких оператор системи передачі НЕК «Укренерго», ПУП «Житомирська ОЕК», інші постачальники та трейдери.

Газ

  • Газопостачання відновлено майже 2,4 тисячам абонентів.
  • Без газопостачання залишаються понад 206,5 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
  • ТОВ «Нафтогаз Трейдинг»: за добу збутові підприємства, для яких компанія виконує функцію балансування газу, збільшили споживання палива на 1,3%.
  • 1 травня розпочав роботу газовий інтерконектор між Польщею та Литвою (GIPL), який дозволить імпортувати до 2 млрд куб. м природного газу через литовський LNG-термінал у Клайпеді на ринок Польщі та країн Центральної і Східної Європи, зокрема України.
  • Запуск інтерконектора – значний прорив у питанні енергетичної безпеки всього регіону. Серед потенційних джерел постачання СПГ в Україну можна виокремити LNG-термінал Independence у Клайпеді (Литва), що розпочав роботу у грудні 2014 року.
  • Технічна потужність регазифікації терміналу становить 10,2 млн куб. м/добу або майже 4 млрд куб. м/рік.
  • Доступ до цього терміналу можливий через газотранспортну систему Польщі.
  • На початку березня Оператор ГТС України створив можливість для імпорту з польського напрямку обсягом приблизно 3,7 млн куб. м на добу.
  • Повномасштабний доступ до терміналів у Польщі та країн Балтії Україна отримає влітку цього року – після завершення будівництва інтерконектора Польща-Словаччина.

Пальне

Кабінет Міністрів України прибрав стелю ціни на преміальне пальне для АЗС за умови торгівлі пальним й за регульованими цінами.

Міжнародний вимір та санкції

  • Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт з «Росатомом» на будівництво атомної електростанції Ханхіківі-1.
  • Словацька компанія Slovenský plynárenský priemysel (SPP) продовжує диверсифікувати поставки газу до Словаччини, купуючи зріджений газ. 1 травня 2022 року до LNG-терміналу на острові Крк прибув черговий LNG-танкер з американського порту Corpus Christi з 93 млн кубометрів природного газу. З цього обсягу близько 5 млн «кубів» SPP поставить для своєї дочірньої компанії SPP CZ, яка є енергопостачальником у Чеській Республіці. Це буде перше в історії фізичне постачання LNG на чеський ринок, яке забезпечуватиме SPP.
  • Австрія вирішила підтримати рішення ЄС щодо подальших санкцій проти росії, включаючи ембарго на російську нафту, заявила міністр енергетики країни Леонора Гевесслер.
  • Найбільший в Індії імпортер російського вугілля, металургійна компанія Tata Steel відмовилась від вугілля з росії.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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