3 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Май 03, 2022.

3 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

  • Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках
  • Обстріли російських військ в Харківській області призвели до зупинки 10 газорозподільних станцій 
  • На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • За останні 3 дні НЕК «Укренерго» включила в роботу дві високовольтні лінії 330 кВ та відновлене обладнання підстанції в Київські області. Також в центральному регіоні України ремонтники Компанії завершили аварійне відновлення ще двох ліній 330 кВ.
  • Завершується ремонт великої магістралі 750 кВ, що проходить через західний та північний регіони країни, однієї лінії 330 кВ на Київщині та однієї – на сході. На двох підстанціях на півночі тривають роботи з випробування релейного захисту та обладнання розподільчих установок.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,3 тисячам споживачів. Зокрема, у Харківській області – 4,6 тисячам, Київській – 3 тисячам, Донецькій – 1,2 тисячам, Миколаївській – 500 споживачам.
  • Станом на 3 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 816 населених пунктів, загалом близько 693 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 312 тисяч споживачів, Харківській — 178 тисяч, Луганській – 99,2 тисяч.

Газ

  • Газопостачання відновлено більше 2,6 тисячам абонентів.
  • Без газопостачання залишаються близько 204 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
  • Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 30 квітня 2022 року № 169 у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні та відповідно до Закону України «Про ринок природного газу». На цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.).
  • Обстріли російських окупантів завдали нових пошкоджень газотранспортній інфраструктурі Харківської області. Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували значне зниження тиску в системі, яке сталося через пошкодження магістрального газогону внаслідок бойових дій. Це призвело до зупинки 10 газорозподільних станцій (ГРС), які транспортували газ до низки населених пунктів області.
  • Всього через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

Міжнародний вимір та санкції

  • В Олександруполесі на півночі Греції починається будівництво плавучого терміналу СПГ потужністю 5,5 млрд кубометрів на рік, який сприятиме поетапній відмові ЄС від російського газу.
  • Відмова «Газпрому» виконувати свої контрактні зобов’язання свідчить, що росія є ненадійним постачальником газу, і Європа має готуватися до екстремальних сценаріїв вже у найближчому майбутньому, — єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
  • Німеччина заявила про готовність підтримати негайне ембарго Європейського Союзу на російську нафту.
  • На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.
  • Європейський Союз активізує співпрацю з країнами Африки, щоб ті допомогли замінити імпорт російського природного. Африканські країни, зокрема західні Нігерія, Сенегал та Ангола.
  • ЄС домовляється зі США про постачання 15 млрд кубометрів ЗПГ цього року, і далі – близько 50 млрд кубометрів щорічно, до 2030 року.
  • Європейські нафтопереробні заводи британської ВР більше не купують російську нафту.
  • Італія може повністю відмовитися від поставок російського газу в середині 2024 року.
  • Латвійська Комісія ринку фінансів та капіталу відмовилась видавати компанії Latvijas gāze спецдозвіл на розрахунок з «Газпромом» рублями.
  • Фонд Schneider Electric зібрав понад 2 мільйони євро на підтримку українських колег та їхніх сімей

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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