Австрия поддерживает нефтяное эмбарго против России – министр энергетики

Обновлено: Май 03, 2022.

Австрия поддерживает нефтяное эмбарго против России – министр энергетики

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что ее страна не против нефтяного эмбарго в отношении России.

Об этом она заявила в кулуарах специальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Kurier.

«Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Комиссия и государства-члены решат сделать это», — сказал Гевесслер.

Она напомнила, что Австрия уже прекратила переработку российской нефти в марте, однако в других государствах-членах ситуация иная.

 «Основным требованием является то, что мы можем выполнять это вместе», — сказал Гевесслер.

На встрече министры обсуждают безопасность поставок энергоносителей в ЕС после того, как Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Ранее Будапешт заявил, что наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

После этого СМИ сообщили, что Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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