Австрия поддерживает нефтяное эмбарго против России – министр энергетики

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что ее страна не против нефтяного эмбарго в отношении России.

Об этом она заявила в кулуарах специальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Kurier.

«Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Комиссия и государства-члены решат сделать это», — сказал Гевесслер.

Она напомнила, что Австрия уже прекратила переработку российской нефти в марте, однако в других государствах-членах ситуация иная.

«Основным требованием является то, что мы можем выполнять это вместе», — сказал Гевесслер.

На встрече министры обсуждают безопасность поставок энергоносителей в ЕС после того, как Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Ранее Будапешт заявил, что наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

После этого СМИ сообщили, что Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.