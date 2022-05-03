Белорусские НПЗ работают на грани коллапса

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на половину мощности и почти полностью заполнили склады. Предприятия пытаются спастись ремонтами.

Об этом сообщает euroradio.fm

Нефтепереработка, ещё в 2021 году одна из самых прибыльных отраслей Беларуси, традиционно зарабатывала на экспорте в Европу и Украину. Санкции и позиция белорусских властей в войне против Украины лишили Беларусь этих рынков.

Еврорадио узнало, как работают “Нафтан” и Мозырский НПЗ, почему топлива в избытке, но оно будет дорожать. А также почему продукция белорусских НПЗ не нужна в России, хотя правительству очень хочется туда продавать.

Загрузка на предприятиях минимальная, сообщает источник Народного антикризисного управления в белорусской нефтепереработке. “Нафтан” потребляет 11 тысяч тонн нефти в сутки, а Мозырский НПЗ — 14 тысяч тонн. Для Мозыря это около 45% от обычной загрузки.

— “Нафтан” поставляет всё на внутренний рынок. Только нефтяной кокс в Китай, но прибыли там нет, лишь бы сплавить. Получение кокса происходит из мазута, это спасает от накопления мазута и остановки. Мазут раньше шёл на экспорт, теперь некуда поставлять, в России своего хватает.

Сотрудникам урезали материальные выплаты по коллективному договору, и нет никаких тринадцатых зарплат и квартальных премий. Людей на места уволенных переводят из нерентабельных и простаивающих цехов.

Мозырский НПЗ тоже работает на внутренний рынок.

— Бензин девяносто второй через российский порт проталкивают на экспорт, но это мизер. Товарные резервуары заполнены — льют всё прямо в цистерны на колёсах, — продолжает источник НАУ.

Из-за полных складов Мозырский НПЗ вынужден устраивать ремонты, добавляет информатор Еврорадио на предприятии.

— Сбыта нет. При 45 процентах загрузки мы [Мозырский НПЗ. — Еврорадио] просто небо греем. Склад на 97% заполнен. Поэтому ремонт официально. Чтобы обеспечить внутренний рынок, хватит 15 процентов от загрузки, даже в посевную.

Раньше 33 процента нашего производства работало на Украину, ещё около 35 процентов — на Европу. Остальное как придётся. Работа ориентирована под добычу валюты для страны. Сейчас это не работает. Непонятно, что завтра будет.

При этом работникам Мозырского НПЗ выплачивают стопроцентную премию. Ожидается, что будет и квартальная премия в начале мая, хотя и с опозданием.

— Понимают, видимо, что если люди начнут уходить, то это не остановить. И так с квалифицированными кадрами напряжённо: уволили полтора года назад много. А опыт не купить.

Россия не будет создавать себе конкурента

Раньше “Нафтан” и Мозырский НПЗ тянули промышленность в плюс и приносили валюту в страну. Теперь приходится тратиться на содержание предприятий. Решить проблему можно только с помощью экспорта, поскольку внутренний рынок сильно ограничен, говорит обозреватель нефтегазовой отрасли Татьяна Манёнок.

Вариантов здесь немного: продавать нефтепродукты в Россию или попробовать продавать в Европу под видом российских. Экспорт в Россию маловероятен. Там есть своя нефтепереработка, которой белорусские производители, скорее всего, проигрывают ценовую конкуренцию.

— Совсем недавно было заявлено, что Беларуси и России удалось изменить формулу ценообразования на нефть, — говорит Татьяна Манёнок. — Она была привязана к доллару плюс премия российским нефтяным компаниям. Теперь расчёты в российских рублях и было заявлено на высшем государственном уровне, что это достаточно комфортная цена. Непонятно, позволит ли эта цена, которая не была названа, белорусским предприятиям экспортировать нефтепродукты на российские рынки и быть конкурентоспособными. Не думаю, что Россия будет создавать себе конкурента.

Также спрос на нефтепродукты упал в России из-за санкций и сжатия производства, говорит заместитель руководителя экономического департамента фонда “Институт энергетики и финансов” России Сергей Кондратьев.

— Плюс достаточно серьёзное давление на экспорт. Европейские покупатели оставили или существенно сократили закупки. Сокращение закупок приводит к тому, что необходимо предоставлять большие скидки.

Выходит, единственный доступный рынок становится меньше.

Топлива много, но оно будет дорожать

Государству особо нечем помочь “Нафтану” и Мозырскому НПЗ. Остаётся, несмотря на избыток топлива, регулярно повышать цену на две копейки вместо одной.

— Подорожание аргументировалось тем, что цена в долларах не повышается. Сейчас это будет сложнее из-за расчётов за нефть в российских рублях. У заводов растут издержки. Эта проблема в определённой степени будет ложиться на потребителя, — продолжает Татьяна Манёнок.

Теоретически Беларусь может поставлять свои нефтепродукты через Россию в Европу под видом российских.

— Формально нет ограничений на поставку нефтепродуктов из России. Но с проблемами столкнулся, например, Казахстан. Если отгрузка осуществляется через российские порты, то достаточно много усилий нужно потратить, чтобы доказать, что грузоотправитель не является российским юрлицом и не имеет отношения к России [если страна принципиально ограничивает закупки из России. — Еврорадио]. В случае с Беларусью это может играть на руку, — говорит Сергей Кондратьев.

Судя по данным информатора НАУ, такой схемой пытается пользоваться Мозырский НПЗ. Однако без больших успехов.

Как долго в таких условиях получится поддерживать заводы, неизвестно.

— Естественно, белорусские власти рассчитывали, что война в Украине закончится скоро, откроется снова украинский рынок и заводы смогут работать. Теперь сложно прогнозировать будущее белорусской нефтепереработки в отсутствие реальных экспортных рынков, — заключает Татьяна Манёнок.