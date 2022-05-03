ДБР виявило на Житомирщині ще майже 200 російських вагонів та ініціювало їх націоналізацію

Державне бюро розслідувань продовжує проводити системну роботу щодо виявлення та націоналізації майна країн, що проявили агресію до України. Усі виявлені активи та товари передаються обласним військовим адміністраціям для розпорядження та передачі на потреби Збройних сил України! Майно ворога тепер працюватиме проти нього!
Працівники Теруправління ДБР Хмельницького на 14 різних залізничних станціях Житомирської області виявили 191 порожній вагон, що належить суб’єктам російської федерації.
ДБР ініціювало націоналізацію відповідних вагонів та скерувало відповідні листи до Укрзалізниці та Житомирської обласної військової державної адміністрації.
ДБР спільно із кожним українцем щодня наближує Перемогу!