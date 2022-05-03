Диверсифікація енергоресурсів стає справжнім економічним трендом Європи – Єрмак

Війна росії проти України та вимоги кремля оплачувати газ у рублях змусили Європу оперативно переглядати політику щодо енергоресурсів, написав у Телеграмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Війна росії проти України, а також маніпуляції кремля з оплатою газу в рублях змусили Європу оперативно переглядати свою політику. Безумовно, для нас це позитивні сигнали. Менше грошей у росії = швидша перемога України», — написав він. Наразі, за словами Єрмака, диверсифікація енергоресурсів стає справжнім «економічним трендом» Європи. Європейський Союз активізує співпрацю з африканськими країнами, щоб допомогти своїм країнам замінити імпорт російського природного газу та знизити залежність від Москви.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/diversifikaciya-energoresursov-stanovitsya-nastoyashchim-ekonomicheskim-trendom-evropy-ermak