Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні

У німецькому міністерстві економіки вважають, що солідарність з Україною потребує різкого зменшення викопних енергоносіїв з Росії. У Євросоюзі готові до пов’язаних з цим труднощів.

Німеччина настільки змогла скоротити споживання російської нафти, що готова витримати повне ембарго. Про це міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) заявив у понеділок, 2 травня, перед екстреним засіданням Ради ЄС щодо енергетики в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

За словами Габека, для Німеччини лишилася тільки «місцева проблема». Ідеться про постачання на нафтопереробний завод у Шведті нафтопроводом «Дружба». «Але це не вдарить по всій національній економіці. Після двох місяців роботи я можу сказати — Німеччина не проти нафтового ембарго щодо Росії. Звісно, це буде важким тягарем, але ми готові це зробити», — додав він. Міністр уточнив, що втрат зазнають і підприємства, і споживачі, зокрема через підвищення цін на нафту та нафтопродукти. «Ми, як європейці, готові витримувати (ці труднощі. — Ред.), щоб допомогти Україні. Але безкоштовно це отримати неможливо. Труднощі будуть», — застеріг він.

Габек закликав інші країни активно долучатися до скорочення споживання російських енергоносіїв. «Адже солідарність з Україною вимагає вже зараз швидко та різко зменшити постачання викопних енергоносіїв з Росії», — наголосив урядовець, відповідаючи на запитання, чи підтримає Угорщина ембарго на російську нафту. Водночас він висловив готовність дослухатися до потреб інших країн.

Головною темою засідання міністрів стало припинення «Газпромом» постачання газу до Польщі та Болгарії. Габек визнав можливість того, що президент Росії Володимир Путін перекриє газ і Німеччині. «Така можливість існує. Ми слідуємо приписам Євросоюзу, тобто ми платимо в євро. Тоді Росія обмінює гроші в рублі за своєю логікою — я вважаю, що це рішення, аби зберегти лице Путіну. Якщо це має бути так, то мені байдуже. Але якщо Росія скаже, що їй цього недостатньо, що вона обов’язково очікує сплати в рублях, то їй доведеться припинити постачання й іншим країнам. Звісно, це можливо. Але вся моя увага та сили спрямовані, щоб ми могли витримати таку ситуацію», — зазначив він.

При цьому німецький міністр назвав пошук інших постачальників газу лише «перехідною фазою». «Справжній виклик і справжній інструмент — це стати незалежними від спалювання викопних енергоносіїв», — наголосив він і пообіцяв закликати своїх колег до швидшої розбудови відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності.

Коли Габека запитали про те, що би він хотів сказати Росії, він відповів: «Зупиніть війну та йдіть додому».