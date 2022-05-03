Нафтогаз переніс запровадження кіловат-годин у платіжках

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 30 квітня 2022 року № 169 у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні та відповідно до Закону України «Про ринок природного газу».
Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України». «На цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.)», — розповіла компанія. До воєнного стану опалювальний сезон 2021–2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками. 2 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, який регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу. Завдяки впровадженню нової системи обліку буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не обсяг.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/naftogaz-perenes-vvedenie-kilovatt-chasov-v-platezhkah