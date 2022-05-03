Польша предлагает ввести налог на российские нефть и газ

Обновлено: Май 03, 2022.

Польша предлагает ввести налог на российские нефть и газ

На саммите в Брюсселе Польша представит предложение ввести налог на российское сырье.

Как сообщает Польское радио, об этом заявила Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Перед вылетом в Брюссель она заявила журналистам, что подобный налог убедит страны ЕС ускорить процесс уменьшения зависимости от российских энергоносителей.

«Я представлю это предложение в деталях. Это будет специальный сбор, налог, размер которого будет зависеть от степени зависимости от российского сырья. Очевидно, налог будет касаться разного вида сырья. Такой шаг должен мотивировать страны оживить темпы уменьшения зависимости от РФ», – пояснила она.

Анна Москва подчеркнула, что, по предложению польского правительства, налог будет охватывать все российское сырье: уголь, газ, нефть и другие производные сырья. Она добавила, что новый налог будет создан по модели системы торговли выбросами углерода, которая служит декарбонизации европейской экономики.

Напомним, 3 мая в Брюсселе начнется внеочередная встреча министров энергетики стран-членов Европейского Союза. Политики обсудят шестой пакет санкций ЕС, куда должно быть  включено эмбарго на российскую нефть.

После этого 4 мая послы стран-членов ЕС встретятся в Брюсселе и оценят новый пакет с точки зрения своих национальных интересов.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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