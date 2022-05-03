Польща зацікавлена у входженні на український ринок АЗС – Володимир Зеленський

Обновлено: Май 03, 2022.

Польща зацікавлена у входженні на український ринок АЗС – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з Президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального. Про це він розповів в інтерв’ю представникам польських ЗМІ.

«Ми з Польщею розмовляємо – польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим «Нафтогазом» та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть», – сказав Глава держави.

За його словами, це питання обговорювалося з Президентом Польщі. Також його обговорювали прем’єр-міністри двох країн.

Крім того, Володимир Зеленський акцентував, що нещодавно Україна за пришвидшеною процедурою приєдналася до європейської енергетичної мережі ENTSO-E. Це відбулося попри війну завдяки вдалій роботі українських фахівців.

Президент зауважив, що наша держава цьогоріч пройшла перевірку – на деякий час від’єдналася від російської та білоруської енергосистем і мала б приєднатися до енергосистеми ЄС наступного року, але це сталося вже у 2022-му.

«Ми повинні були показати Європейському Союзу, що ми готові. І ми були готові. Цей випробувальний термін – так сталося – став постійним, ми приєдналися до цих мереж. Так, це дуже допоможе Україні», – зазначив Глава держави.

Він подякував за підтримку на цьому шляху Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю.

Володимир Зеленський переконаний, що Україна зі свого боку також допоможе європейським країнам у постачанні енергоносіїв.

«Атомна генерація в нас дуже велика. Ми зможемо продавати електроенергію за нормальними цінами, а не робити штучно для інших держав, щоб щось заробити», – сказав він і додав, що приєднання України до європейського ринку приведе до зниження цін на електроенергію, від чого виграють споживачі.

Водночас, за словами Глави держави, залишилася низка технічних питань, які складно розв’язати швидко в умовах збройної агресії з боку Росії.

Президент також повідомив, що звертався до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі під час його візиту до Києва стосовно допомоги у розблокуванні Запорізької АЕС від російських окупантів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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