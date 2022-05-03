Прем’єрка Литви: шантаж РФ може спонукати ЄС швидше відмовитися від російських нафти і газу

Обновлено: Май 03, 2022.

Прем’єрка Литви: шантаж РФ може спонукати ЄС швидше відмовитися від російських нафти і газу

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сподівається, що економічний шантаж Росії у питанні зупинення постачання газу до Польщі та Болгарії спонукає Європейський Союз швидше відмовитись від російських нафти та газу.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє портал Delfi.

«Я б хотіла вірити. Все ж таки є такі країни, як Литва, які можуть досить легко це реалізувати, тому що ми давно готувалися до цього в газовій сфері і у нас є альтернативи. І наша нафтова компанія (Orlen Lietuva.- Ред.) теж давно готувалася і може ухвалити подібне рішення», — сказала Шимоніте.

«На жаль, не завжди в Європі такі рішення можуть бути прийняті швидко. Але цілком можливо, що Росія спровокує дуже швидке прийняття цих рішень. І тоді питання буде просто закрите», — додала вона.

За словами глави литовського уряду, Європейська комісія не вперше цікавиться литовським досвідом у цій галузі.

«Нагадаю, що для альтернативи постачанням газу була сильна політична воля, яка полягала в тому, що ми маємо зробити все можливе, щоб знизити нашу залежність від Росії. Тоді це було швидше питання цінового шантажу, зараз це питання елементарних поставок», — сказала Шимоніте.

За її словами, Литва, яка більше не купує російського газу, безпосередньо не постраждає від дій Росії.

«Можливий непрямий ефект полягає в тому, що все більше і більше країн відмовляться від російського газу і конкуренція на ринку скрапленого газу стане вищою. Але я вже розглядала це як ризик, який рано чи пізно настане, на який Європа повинна піти, якщо хоче відключитися від цього ненадійного постачальника», — сказала вона.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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