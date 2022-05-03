Результати продажу скрапленого газу на УЕБ — перший аукціон в травні 2022 року

Обновлено: Май 03, 2022.

Результати продажу скрапленого газу на УЕБ — перший аукціон в травні 2022 року
В секції «Скраплений газ» 3 травня 2022 року було реалізовано 1 292 т. скрапленого газу. Позиції на продаж скрапленого газу марки А Shebel своїх структурних підрозділів виставило АТ «Укргазвидобування», що реалізувало паливо з постачанням залізницею та автотранспортом.
На електронний біржовий аукціон в з продажу скрапленого газу заявилося 12 учасників і кожен з них уклав угоди. Середньозважена ціна за умов відвантаження автотранспортом сформувалась на рівні 57122,31 грн/т. (+4%), а за умови відвантаження залізницею/автотранспортом — 57640,85 грн/т. (+5%). За результатами аукціону укладено 68 угод.

ТОВ «УЕБ» має майже восьмирічний досвід співпраці з АТ «Укргазвидобування». Проведені аукціони за цей час дозволили АТ «Укргазвидобування» отримати максимальну ціну за реалізований скраплений газ.

Регулярність проведення АТ «Укргазвидобування» біржових аукціонів дає впевненість у завтрашньому дні та посилює конкуренцію. Електронні торги, де покупці не мають змоги контактувати між собою, забезпечують найкращу ціну для продавця і виключають можливість узгоджених дій покупців.

«Аукціони з продажу скрапленого газу здатні сприяти збереженню стабільності на українському ринку палива. Очікуємо що найближчим часом ситуація на ринку стабілізується шляхом диверсифікації постачання та відновлення логістичних сполучень» – вважає Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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