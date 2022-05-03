Результати продажу скрапленого газу на УЕБ — перший аукціон в травні 2022 року

|В секції «Скраплений газ» 3 травня 2022 року було реалізовано 1 292 т. скрапленого газу. Позиції на продаж скрапленого газу марки А Shebel своїх структурних підрозділів виставило АТ «Укргазвидобування», що реалізувало паливо з постачанням залізницею та автотранспортом.
На електронний біржовий аукціон в з продажу скрапленого газу заявилося 12 учасників і кожен з них уклав угоди. Середньозважена ціна за умов відвантаження автотранспортом сформувалась на рівні 57122,31 грн/т. (+4%), а за умови відвантаження залізницею/автотранспортом — 57640,85 грн/т. (+5%). За результатами аукціону укладено 68 угод.
ТОВ «УЕБ» має майже восьмирічний досвід співпраці з АТ «Укргазвидобування». Проведені аукціони за цей час дозволили АТ «Укргазвидобування» отримати максимальну ціну за реалізований скраплений газ.
Регулярність проведення АТ «Укргазвидобування» біржових аукціонів дає впевненість у завтрашньому дні та посилює конкуренцію. Електронні торги, де покупці не мають змоги контактувати між собою, забезпечують найкращу ціну для продавця і виключають можливість узгоджених дій покупців.
«Аукціони з продажу скрапленого газу здатні сприяти збереженню стабільності на українському ринку палива. Очікуємо що найближчим часом ситуація на ринку стабілізується шляхом диверсифікації постачання та відновлення логістичних сполучень» – вважає Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.