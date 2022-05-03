Результати продажу скрапленого газу на УЕБ — перший аукціон в травні 2022 року

2022

ТОВ «УЕБ» має майже восьмирічний досвід співпраці з АТ «Укргазвидобування». Проведені аукціони за цей час дозволили АТ «Укргазвидобування» отримати максимальну ціну за реалізований скраплений газ.

Регулярність проведення АТ «Укргазвидобування» біржових аукціонів дає впевненість у завтрашньому дні та посилює конкуренцію. Електронні торги, де покупці не мають змоги контактувати між собою, забезпечують найкращу ціну для продавця і виключають можливість узгоджених дій покупців.

«Аукціони з продажу скрапленого газу здатні сприяти збереженню стабільності на українському ринку палива. Очікуємо що найближчим часом ситуація на ринку стабілізується шляхом диверсифікації постачання та відновлення логістичних сполучень» – вважає Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.