Туреччина планує використовувати газ із родовищ у Чорному морі вже з наступного року

Після виявлення покладів газу на дні Чорного моря та початку робіт з його видобутку та транспортування Туреччина з 2023 року почне його активно використовувати, сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, передає Takvim.
«Уже за рік у ці дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися будинками газом власного видобутку», — сказав міністр. За словами Денмеза, Туреччина має намір повною мірою використати підземні ресурси та залучати їх у власну економіку і вже приділяє велику увагу чистим джерелам енергії.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/turciya-planiruet-ispolzovat-gaz-iz-mestorozhdeniy-v-chernom-more-uzhe-v-sleduyushchem-godu