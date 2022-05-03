У Нідерландах відмовилися розвантажувати танкер із російським дизпаливом

Нідерландські доки відмовилися розвантажувати танкер, який перевозить російське дизпаливо – зараз воно стоїть поряд із Амстердамом, повідомляє Bloomberg.
За словами директора портового підрозділу голландської профспілки FNV Ніка Стама, танкеру спочатку було відмовлено у в’їзді в шведський порт, перш ніж йому згодом відмовили в Роттердамі, а згодом – і в Амстердамі. Судно стоїть біля Аймаудена, неподалік порту Амстердама, і поки що незрозуміло, як довго воно там чекатиме. Танкер, завантажений близько 60 тисяч тонн дизпалива в порту Приморська, рушив у дорогу наприкінці квітня. Судно під назвою Sunny Liger оперує під прапором Маршаллових островів.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/v-niderlandah-otkazalis-razgruzhat-tanker-s-rossiyskim-diztoplivom