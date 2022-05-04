4 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

«Енергоатом» та Westinghous (США) планують будівництво 5 ядерних реакторів в Україні

Велика Британія передає близько 370 мобільних електрогенераторів для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку та водопостачання

Європейська комісія подала країнам – членам ЄС проєкт 6-го пакета санкцій проти росії за вторгнення в Україну

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання близько 129,5 тисячам споживачів. Зокрема, у Львівській області — 84,5 тисячі, Донецькій – 23,6 тисячі, Київській – 8,3 тисячі, Закарпатській — 7,8 тисячі, Харківській області – 3,5 тисячі, Луганській — 1,45 тисячі, Миколаївській – 400 споживачам.

Станом на 4 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 815 населених пунктів, загалом понад 680 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 302 тисячі споживачів, Харківській — 176,5 тисяч, Луганській – 97,8 тисячі.

Включена в роботу одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті.

Реалізація електричної енергії в квітні 2022 року

За результатами, квітня 2022 року на УЕБ було проведено 55 аукціонів з купівлі- продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. Загалом за квітень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 4,66 млн МВт.год.

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse продовжують співпрацю щодо будівництва 5 ядерних реакторів в Україні за проєктом АP-1000. Планувалося два енергоблоки на Хмельницькій АЕС і по енергоблоку на інших станціях.

Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста навіть у службових справах.

Велика Британія передає близько 370 мобільних електрогенераторів для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо. Першу частину з 570 генераторів – майже 200 – Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже слугують джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення у випадках пошкодження електрообладнання і мереж.

Енергоатом в повному розмірі погасив кредит та відсотки за його користування відповідно до зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Крім того, Компанія погасила кредит та відсотки відповідно до графіка кредитного договору, укладеного з Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст (США). Окрім погашення зазначених кредитів, Енергоатом сплатив Міністерству фінансів України комісії за надання державних гарантій.

Газ

Через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС. Без газопостачання залишаються майже 230 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Міжнародний вимір та санкції

ДП «НАЕК «Енергоатом» наполягає, щоб МАГАТЕ змусило росію виконати вимогу Ради керуючих Агентства від 03 березня 2022 року в частині негайного припинення обстрілів крилатими ракетами усієї території України. Відповідний лист 28 квітня 2022 року спрямовано до МЗС України.

Європейська комісія подала країнам – членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти росії за вторгнення в Україну. В ньому передбачено поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести – восьми місяців.

Європейський союз пропонує заборонити страхування російської нафти та нафтопродуктів у всьому світі.

Єврокомісія пропонує запровадити рестрикції щодо білоруського нафтопереробного заводу «нафтан».

Польща почала отримувати газ через віртуальний реверс із заявок споживачів Італії та Франції, які забезпечуються польським коридором.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом