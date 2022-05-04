4 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Май 04, 2022.

4 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

«Енергоатом» та Westinghous (США) планують будівництво 5 ядерних реакторів в Україні

 Велика Британія передає близько 370 мобільних електрогенераторів для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку та водопостачання 

Європейська комісія подала країнам – членам ЄС проєкт 6-го пакета санкцій проти росії за вторгнення в Україну

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання близько 129,5 тисячам споживачів. Зокрема, у Львівській області — 84,5 тисячі, Донецькій – 23,6 тисячі, Київській – 8,3 тисячі, Закарпатській — 7,8 тисячі, Харківській області – 3,5 тисячі, Луганській — 1,45 тисячі, Миколаївській – 400 споживачам.

Станом на 4 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 815 населених пунктів, загалом понад 680 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 302 тисячі споживачів, Харківській — 176,5 тисяч, Луганській – 97,8 тисячі.

Включена в роботу одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті.

Реалізація електричної енергії в квітні 2022 року

За результатами, квітня 2022 року на УЕБ було проведено 55 аукціонів з купівлі- продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. Загалом за квітень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 4,66 млн МВт.год.

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse продовжують співпрацю щодо будівництва 5 ядерних реакторів в Україні за проєктом АP-1000. Планувалося два енергоблоки на Хмельницькій АЕС і по енергоблоку на інших станціях.

Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста навіть у службових справах.

Велика Британія передає близько 370 мобільних електрогенераторів для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо. Першу частину з 570 генераторів – майже 200 – Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже слугують джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення у випадках пошкодження електрообладнання і мереж.

Енергоатом в повному розмірі погасив кредит та відсотки за його користування відповідно до зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Крім того, Компанія погасила кредит та відсотки відповідно до графіка кредитного договору, укладеного з Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст (США). Окрім погашення зазначених кредитів, Енергоатом сплатив Міністерству фінансів України комісії за надання державних гарантій.

Газ

Через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС. Без газопостачання залишаються майже 230 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Міжнародний вимір та санкції

ДП «НАЕК «Енергоатом» наполягає, щоб МАГАТЕ змусило росію виконати вимогу Ради керуючих Агентства від 03 березня 2022 року в частині негайного припинення обстрілів крилатими ракетами усієї території України. Відповідний лист 28 квітня 2022 року спрямовано до МЗС України.

Європейська комісія подала країнам – членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти росії за вторгнення в Україну. В ньому передбачено поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести – восьми місяців.

Європейський союз пропонує заборонити страхування російської нафти та нафтопродуктів у всьому світі.

Єврокомісія пропонує запровадити рестрикції щодо білоруського нафтопереробного заводу «нафтан».

Польща почала отримувати газ через віртуальний реверс із заявок споживачів Італії та Франції, які забезпечуються польським коридором.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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