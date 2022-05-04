Дефицит горючего не остановил посевную кампанию в Украине – Минагро

Дефицит горючего не остановил посевную кампанию, хотя ситуация действительно сложная.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, ситуация с горючим сложная, но не угрожающая.
«В целом отмена акциза и уменьшение НДС на топливо позволило сделать его более доступным, чем это могло бы быть. На сегодняшний день аграрии в основном покупают среднюю или большую группу, то есть речь не о розничной реализации.
Мы держим руку на пульсе. У нас нет ни одной остановки посевной из-за отсутствия дизтоплива, хотя ситуация действительно сложная», — заявил Высоцкий.