Дефицит горючего не остановил посевную кампанию в Украине – Минагро

Дефицит горючего не остановил посевную кампанию, хотя ситуация действительно сложная.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, ситуация с горючим сложная, но не угрожающая.

«В целом отмена акциза и уменьшение НДС на топливо позволило сделать его более доступным, чем это могло бы быть. На сегодняшний день аграрии в основном покупают среднюю или большую группу, то есть речь не о розничной реализации.

Мы держим руку на пульсе. У нас нет ни одной остановки посевной из-за отсутствия дизтоплива, хотя ситуация действительно сложная», — заявил Высоцкий.

Экономическая правда